大陸女星關曉彤長相甜美、氣質清純，有國民閨女、國民初戀的稱號，日前她迎來24歲生日，特地在微博分享美照並感謝粉絲，更中門大開難得解放。
關曉彤17日過24歲生日，在微博曬出一系列美照，也發文自我喊話：「給24歲，努力向上，快樂生活」，也不忘感謝一路上陪伴她的粉絲「給你們，美好相伴，向光彤行」，立刻吸引一大票粉絲留言獻祝福。
照片中，關曉彤穿著蕾絲繞頸上衣，搭配牛仔熱褲，不只露出一雙招牌長腿，上衣的深V開到直逼肚臍，使得半球若隱若現，難得小秀性感，一個側身入鏡，更可看到她的背面全挖空，放風一大片白嫩光滑肌膚，可又不過度暴露而有色情感，已從當年的小女孩蛻變成小女人。
關曉彤2017年認愛人氣男星鹿晗，一度癱瘓微博，雖然這4年期間，不斷傳出懷孕、分手、結婚等謠言，但小倆口越愛越高調，鹿晗今年也沒缺席送祝福，17日0時整點準時就在微博寫下「生日快樂」，後面還附上3個可愛的蛋糕符號，女友也回應相同蛋糕符號，雖只是平淡互動，但已足夠閃瞎眾人。
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