全台學生願意接種率93.10％ 桃園市得第一名 19:502021/09/19 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高中、國中生將從23日起接種疫苗。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滿12歲但未滿18歲的高中、國中生將從23日起開始施打BNT疫苗，根據教育部今晚公布的最新統計，共139萬5056個學生符合打疫苗資格，而同意接種人數達129萬8861人、占93.10％，願意接種比例相當高。 學生願意接種比例最高的是桃園市的96.95％，其次是彰化縣的95.41％、新竹縣94.80％、、新北市94.50％、金門縣94.35％及台北市的94.05％。 學生願意接種比例最低的是台東縣的77.62％，其次是花蓮縣87.37％、連江縣88.59％及嘉義縣89.00％。 中秋連假別忘！明上午10點這2種疫苗又要預約了 #願意 #桃園 #學生 #接種 #BNT疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬德里大學開學 2萬5000人無罩開趴 警方措手不及 13:252021/09/19 國際 新加坡添1009人確診 創去年4月底以來新高 02:462021/09/19 國際 宜蘭縣守護學生安全添購防身警報器 04:102021/09/19 《旺來報》 3＋11破口報告 柯批政治凌駕專業 04:102021/09/19 生活新聞 中市計程車客運業獎學金 交通局：即日起開放申請 09:412021/09/19 生活 5網紅驗疫苗抗體惹議 羅一鈞揭影響數據最大關鍵 15:232021/09/19 生活 學生打BNT憂心肌炎 醫籲胸痛會喘速就醫 04:102021/09/19 生活新聞 中學生23日起打疫苗 教育部：疫苗假期間不能讓學生獨處 09:542021/09/19 生活 才3天韓國通報上萬例疫苗不良作用 最嚴重廠牌竟是它 18:012021/09/19 國際 疫苗接種站沒休假 翁章梁謝醫護 04:102021/09/19 地方新聞 目標淨零碳 新北培養青年節電大使 04:102021/09/19 《旺來報》 全台首次！5款疫苗10月同時開打 接種時程一次看 11:242021/09/19 生活 潛艇賽耗體力 需背氧氣筒潛水踩螺旋 04:102021/09/19 生活新聞 生活熱門新聞 電話打來一接就掛？網揭暗黑內幕：接了就輸了 - 生活 好市多一食品混入異物 廠商認了 賣場急通知退貨 - 生活 二級警戒延長至10月 2大行業哭了 完整指引曝光 - 生活 她花619元點火鍋「只送來2袋水」老闆公開訂單備註反擊 - 生活 禁止釋迦、蓮霧銷陸 六龜農會：影響應不大後續效應須評估 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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