滿12歲但未滿18歲的高中、國中生將從23日起開始施打BNT疫苗，根據教育部今晚公布的最新統計，共139萬5056個學生符合打疫苗資格，而同意接種人數達129萬8861人、占93.10％，願意接種比例相當高。

學生願意接種比例最高的是桃園市的96.95％，其次是彰化縣的95.41％、新竹縣94.80％、、新北市94.50％、金門縣94.35％及台北市的94.05％。

學生願意接種比例最低的是台東縣的77.62％，其次是花蓮縣87.37％、連江縣88.59％及嘉義縣89.00％。