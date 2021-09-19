今天在大聯盟場上教士以2：3不敵紅雀，目前他們的戰績是76勝72敗，排在國聯西區第三，第一和第二的巨人、道奇都已確定進入季後賽，他們可要多加把勁了。而在這場比賽中他們派出王牌投手達比修有先發，他總計投7局被敲3安打無失分，送出9次三振和1次保送，但打線低迷，沒能幫他拿下勝投。

目前陣中最引人注目的仍是球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，他目前成績不錯，總計427個打數揮出122支安打、39支全壘打，貢獻91分打點，另外還有25次的盜壘，打擊率是.286，而另一位主力馬恰多(Manny Machado)表現相對遜色，目前有24支全壘打，打擊率.276。

兩人的合體並沒有帶來預期中的效果，而今天到比賽第5局時，媒體捕捉到一個驚人的畫面，馬恰多竟然在休息區對著小塔提斯大吼打叫，許多人都非常好奇出了什麼事，看他們的樣子好像是起了衝突，不過事情並不是我們所想的那樣。

小塔提斯5局時因為被三振而怒氣衝衝，他對主審判決有所不滿，回到休息區繼續發洩情緒，而馬恰多看到卻上前對他怒吼，但原來兩人並不是起了衝突，美國媒體說馬恰多是在激勵對方，要小塔提斯冷靜下來，為了要他止住衝動，才大聲對他吼叫。

Manny Machado and Fernando Tatis Jr. had to be separated while yelling at one another in the dugout pic.twitter.com/y1x58iKeVB — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 19 2021

馬恰多說：「別管這種鳥事，別去想它，上場好好打球，這與你無關，你是隊上最好的球員，每個人都知道這件事。」原來內容是如此，但光看畫面真的會以為兩人在吵架，因為當時小塔提斯怒氣未消，仍揮舞著手臂，教練也頻頻壓制他的怒氣，沒想到馬恰多這時來個「激將法」，或許對他有效。