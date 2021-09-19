全台最大業餘電競賽事《2021六都電競爭霸戰》19日在TESL高雄電競館舉行總冠軍頒獎活動，「英雄聯盟：激鬥峽谷」、「特戰英豪」項目分別由台北代表隊ONE Team及新北代表隊END戰隊奪下總冠軍，高雄市長陳其邁頒發100萬元與20萬元的總冠軍獎金，更親自下場與選手們切磋電競技術。

《2021六都電競爭霸戰》激鬥峽谷項目總冠軍隊伍ONE Team，在今年賽場中，擊敗了閃電狼、ahq等強敵，成功制霸六都，奪下100萬元冠軍獎金，同時，也獲得代表台灣出戰「英雄聯盟：激鬥峽谷東南亞冠軍賽」的國際賽資格。

而榮獲特戰英豪項目總冠軍END戰隊，則是在總決賽中以下克上，以3比0大比分戰勝小組賽第一名的Griffin eSports，從群雄中脫穎而出，成功奪下今年的特戰英豪項目總冠軍，也獲得該項目20萬元總冠軍獎金。

陳其邁19日除了到場頒發獎金外，也親自下場加入END戰隊與子喵、ABBY純純、奈奈兒、CRAZYFACE、家偉等人組成的明星隊，進行一場明星表演賽，陳其邁在比賽剛開始時，由於有些輕敵險些被打爆，但最後靠著團隊合作以4比0完封得勝。

陳其邁表示，電競選手工作與興趣在一起，是非常愉快的事，高雄市也對於六都電競賽非常支持，再加上亞灣區5G AIoT新創園區結合數位內容、遊戲、體感科技，希望發展最好的電競競賽平台與產學合作平台，扶植更多的年輕選手。