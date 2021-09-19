曾在2005年至2017年期間擔任德國總理梅克爾外交顧問的霍伊斯根(Christoph Heusgen)近日接受德國《明鏡週刊》訪問時表示，梅克爾很早就意識到中國將成為強國，德國必須繼續與中國對話和做生意，但要清楚代表的原則，防止未來世界按照中國的規則運行。

《德國之聲》報導說，對於梅克爾被批評與中國往來時過於天真，霍伊斯根表示，梅克爾從2006年開始每年都訪華，開啟了政府磋商，這種對中國的強烈關切是有遠見而且正確的。

他說，梅克爾推動歐中投資協定是正確做法，歐洲必須在對等的基礎上與中國打交道。「她向中國領導人談及人權問題，對維吾爾人和藏人的處境持批評態度。她幫助異議人士離開中國。她一再提出難點，但採用的是不間斷對話的方式。當然我們不能存有任何幻想。在習近平領導下，中國已經成為極權國家，一切都服從於領導人和共產黨。在可預見的未來，一切都不會改變。我們必須繼續與中國對話和做生意，但必須清楚代表我們的原則，防止未來世界按照中國的規則運行。」

《明鏡》在訪談中指出，美國不再將中國視為夥伴，而是制度性競爭對手。霍伊斯根則認為，美國人稱之為「脫鉤」，但這個政策沒什麼作用，雙方經濟關係已緊密交織，美中貿易或許會停滯，但不會大幅減少。

霍伊斯根在2017年卸下總理府顧問職位後，轉任德國駐聯合國大使直至2021年夏季。他表示，「我在紐約的經驗是，如果你從實力的角度出發，你可以與中國人合作。很重要的是我們不能視而不見，這樣做無濟於事，這會被中國人視為軟弱。」

霍伊斯根進一步指出，與俄羅斯不同，中國相當關心自己在全球的聲譽。「俄羅斯不會在乎聯合國大會以120票對5票通過一項反對他們的決議。但中國人在乎，他們不想輸，而且試圖通過一切手段來防止這種情況。他們會勒索其他國家，當事情攸關對中國極為看重的議題時，你有時會看到非洲大使宣讀中國的發言稿。這相當殘酷。」