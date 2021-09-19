《咖啡莊園的亡靈》由巴西同志導演馬可杜特拉與卡塔諾戈塔多聯合執導。（海鵬影業提供）

柏林影展競賽片《咖啡莊園的亡靈》，由巴西同志導演馬可杜特拉（Marco Dutra）與卡塔諾戈塔多（Caetano Gotardo）聯合執導，描述巴西在1888年廢除奴隸制度到1889年帝國垮臺之際，主人與奴隸2個家族人鬼糾纏三世的故事。該片文學性極強，並帶有一股神秘與迷醉的氛圍，在多個國際影展上斬獲大獎。

巴西性感男星湯瑪斯艾奎諾（Thomas Aquino）飾演有錢地主與黑人女僕所生的混血之子「愛德華」，該角色因為從小跟隨父親、過著優越的生活，心中始終認定自己就是白人，在片中他雖仰慕貴族之女安娜（卡洛莉娜畢安琪飾），並與安娜心儀的白人工人，有著不可思議的情愫，性向與身分認同一樣充滿著曖昧。角色性格多樣且衝突，讓他一看完劇本就決定演出。也因為在電影中的成功演出，費洛蒙大噴發，一舉奪下巴西格拉馬杜影展「最佳男配角獎」。

另外，導演馬可杜特拉也分享，拍攝該片「當然跟我們對同性戀的看法有關」，他和另1位導演卡塔諾戈塔多，都是巴西「主流男同志」（白人、藝術家和中產階級），因擔心生命體驗與觀點受到侷限，於是藉拍攝這樣遊走在「灰色地帶」的電影，跟女性、甚至更多族群合作以挑戰自己，不諱言表示「愛德華」是他們全片中最愛的角色。但累人的是，他們常得跟澄清「我們不是一對」。該片將於24日在台上映。