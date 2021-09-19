雲林縣台西鄉本月15日晚間發生1起轎車與機車擦撞事件，轎車駕駛肇事逃逸，騎士傷重不治，台西警方鍥而不捨循線追查，17日在苗栗縣逮捕肇逃劉姓男子，雲林檢方訊後依肇事逃逸致人死亡及過失致死等罪嫌，向法院聲押獲准。

台西警方表示，本月15日晚間7點許，26歲吳姓男子騎機車下班，途中行經台西鄉海口村海口橋處，與轎車發生碰撞，吳男倒地受傷，轎車駕駛卻沒有下車查看、逃逸無蹤，事後路人發現吳男受傷報警，送醫後因腦部傷勢嚴重宣告不治。

警方循線追查肇事車輛，但事發地點位處偏僻，並沒有監視器，因此擴大追查周邊路口監視器，鎖定可疑車輛，研判肇事者可能不是本地人，已逃離雲林縣。

台西警方成立專案小組，經過2天的追查，終於在17日於苗栗縣找到涉嫌的33歲劉姓男子，通過車輛撞痕對比，確定劉男涉嫌重大，將他帶回雲林偵訊。

劉男坦承犯行，供稱會利用空檔時間開車到雲林捉蟹、釣魚，大多是走防汛道路，事發時非常緊張才會逃走，原本以為只是輕微擦撞，沒想到會這麼嚴重，非常後悔。