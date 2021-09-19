阿富汗獨立人權委員會（AIHRC）表示，雖然塔利班承諾他們可以繼續工作，但實質上的環境干擾，使得人權委員會的工作幾乎是寸步難行。

俄國衛星網報導，AIHRC表示：「自 8月15日塔利班進入喀布爾以來，阿富汗獨立人權委員會繼續運作，但一直無法實際工作，目前該會的所有辦公場所、建築物都被塔利班部隊佔領，塔利班部隊還聲稱有權徵用阿富汗獨立人權委員會的財產，包括汽車和電腦，這使得我們工作變得格外困難，無法幫助阿富汗人民。」

該委員會補充說：「AIHRC呼籲塔利班尊重工作人員和所有阿富汗的人權捍衛者，他們為保護阿富汗人民的權利而不懈努力，這也有助於國家。」

塔利班於8月15日進入首都喀布爾，同一天，原來的政府解散，官員四處奔逃。9月6日，塔利班宣布，最後一個抵抗的龐吉夏河谷（Panjshir Valley）也陷落。不久之後，塔利班建立起以阿洪德 (Mohammad Hasan Akhund)為首的臨時政府，此人自 2001年以來，一直在聯合國制裁名單上。