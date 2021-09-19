中秋連假別忘了預約疫苗，第九輪公費疫苗為BNT及高端，自9月20日10時至9月22日12時開放預約，符合預約資格者，將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊。BNT疫苗施打期間為9月25日至10月2日，高端施打期程為9月27日至10月2日。
根據指揮中心公布，第九輪符合BNT預約資格對象為18至22歲、所有65歲以上，以及第九類40歲以上，且9月17日中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，共計91萬0184人。9月28日(含)前符合高端疫苗第二劑接種，間隔滿4週以上民眾，可預約接種高端疫苗第二劑，共計65萬2833人。
指揮中心提醒，民眾前往接種高端第二劑疫苗前，請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，若疫苗接種卡遺失，請返回第一劑接種之醫療院所申請補發，以便順利完成第二劑接種。
此外，國內採購的第七批108萬劑莫德納疫苗已於17日抵台，指揮中心17日起已開放7月9日前已接種第一劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲(含)以上，亦即1946年12月31日(含)前出生的長者，接種第二劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。
指揮中心說明，今年7月9日前接種第一劑莫德納疫苗之75歲(含)以上長者，人數預估約29萬1000人，由地方政府衛生局視現有疫苗庫存及後續供應之疫苗規劃接種作業，並指定合約醫院或接種點提供接種服務。後續將視疫苗到貨情形，依年齡層逐續向下開放民眾接種第二劑疫苗。
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