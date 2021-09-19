今天要帶各位球迷來認識一位大聯盟投手，據說他非常的「危險」，而令人聞風喪膽的並不是他的投球實力，而是投球方式。教士隊的後援投手亞當斯(Austin Adams)本季用了非常另類的方式出名，若大谷翔平遇上他可能要直接投降了，怎麼說呢，因為他本季一共投了24顆觸身球。

All 24 Austin Adams hit batters in his 49.2 innings pitched this season



It's the most by a pitcher in a single season since 1906. He had hit just two batters in 42 career innings before this season pic.twitter.com/T0cZKDcrm0 — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 18 2021

據美媒數據統計，亞當斯單季24顆觸身球已突破大聯盟105年來的尷尬紀錄，他在本季49.2局投球中，已累積多達24次觸身球保送，這是大聯盟自1906年以來，投手單季所投出最多次觸身球，但奇怪的是他本季前在聯盟投42局，也才出現2次觸身球，他今年到底出了什麼問題？

對此網友紛紛表示看法，有人直呼難道沒農場投手能頂替他？有人則稱他為恐怖份子！確實對打者來說，他們都害怕遇到這樣的投手，畢竟挨觸身球可是很容易受傷的。亞當斯本季目前戰績3勝2敗，自責分率4.17，49.2局能飆出72次三振，可見他還是有不錯的壓制力，但或許控球欠佳。

而他近況相當不好，過去15場比賽中，投11.2局被敲7安打責失12分，送出14次三振，但有10次保送，自責分率9.26，過去7場更是慘不忍睹，4.1局投球中被敲6支安打責失10分，三振5次保送多達6次，自責分率高達破錶的20.77，就如同他的觸身球一樣令人傷透腦筋。

亞當斯從2017年進入大聯盟，在國民待了兩年，首年投出3.60自責分率，次年則出賽兩場沒有任何失分，2019年他轉到水手，然後又回國民，這時他的自責分率開始暴漲，最誇張的是回到國民的9.00，2020年來到教士，首年繳出4.50的自責分率，僅有2次保送。