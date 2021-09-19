韓國人氣節目《認識的哥哥》本週邀請嘻哈廠牌AMOG旗下藝人Simon D、李遐怡（Lee Hi）、GRAY和CODE KUNST，Simon D甫登場就遭主持群圍攻，打探卸下共同代表職務的原因，他解釋因為不像另一位代表朴宰範那麼認真，自嘲有點「藝人病」，無法兼顧公司管理和創作音樂，決定回歸藝人身分，真摯談話立刻遭李壽根打斷逗趣喊「難道不是因為偷刷公司卡被抓到才卸職的嗎？聽說連開車加油都用公司卡欸」，讓Simon D連忙澄清自己連車都沒有。

Simon D近期活躍於各大綜藝節目，綜藝感十足的他卻從未造訪《認識的哥哥》，姜鎬童忍不住逼問：「我們當中是不是有你討厭的人。」，Simon D只好坦言「是忌妒，不是討厭」，因自己的弟妹是主持人閔庚勳的狂粉，還夢想成為對方的造型師，每場演唱會都參加，除了閔庚勳，對任何歌手都沒興趣，就連在和弟弟交往時，即便Simon D上遍各大節目依舊被無視，甚至因預產期和演唱會日期重疊，在生產當天遺憾地大哭，讓Simon D特別忌妒。解釋這段淵源時，才剛提及與自己弟妹和閔庚勳有關，就引發所有人聯想和驚呼，誤以為是「前女友」的關係，連閔庚勳本人都自爆「剛剛腦海裡走馬燈都跑一遍啦」，意外的插曲笑翻全場。

GRAY則分享因素未謀面的「BIGBANG」成員太陽獲得安慰，某次接受採訪後看到滿滿的新聞後十分開心，沒想到幾小時報導順位便頻下降，只因手機廠商發佈升級的消息，稱今年冬天「灰色」（Gray）會是熱門色，讓他頓時有種「贏不了顏色知名度」的挫敗感，默默搜尋起關鍵字，發現10張圖片中至少有6張是自己的照片，同時也搜尋「太陽」的關鍵字，結果出來全都是真正的太陽圖，一想到BIGBANG的太陽要對抗的是整個太陽系，比起自己更加艱辛而瞬間感到安慰，金希澈聽完後加碼說：「Rain（鄭智薰）甚至還1個字，真的很難搜尋呢。」因藝名造成的趣聞讓眾人嘖嘖稱奇。

李遐怡則談起曾因看過姜鎬童主持的網路節目《拉麵男》，被演算法頻頻推薦各種可愛的影片，想起自己父親總是非常嚴肅、不會撒嬌，想看爸爸撒嬌的遺憾在看到姜鎬童後就圓滿了，並承認一開始認為姜鎬童是在裝可愛，後來越看越著迷，因此對於影片下方連一個稱讚姜鎬童的留言都沒有感到十分困惑，姜鎬童本人略感慌張地說：「比起惡評，更慘的是沒有留言吧。」，眾人紛紛表示太過有名的人反倒不會被搜尋來安慰姜鎬童，混亂的場面相當有趣。節目每週日在bilibili、愛奇藝國際站、friDay影音更新上架。