住在左營的湯姓女子因為不滿公寓鄰居黃女曾經製造噪音，因此她以鬧鐘聲響反制鄰居。鄰居將此情況貼在臉書爆料公社上，警方獲報展開蒐證，依社會秩序維護法裁罰，並告誡湯女不得再製造噪音影響社區安寧。湯女此舉最高可罰6000元罰鍰。

民眾黃姓女子在臉書爆料公社張貼長期忍受鄰居噪音一事，左營警分局舊城派出所19日獲報後立即介入查辦。當警員抵達公寓現場時，確實有聽到鬧鐘鈴響，但警員敲門與按門鈴卻無人回應，員警立即錄音、錄影蒐證。

警方到場聽到屋內的電視機聲音開地很大，懷疑湯女是故意躲避警方，於是派人在屋外守候，待湯女出現後，將她帶回說明。湯女自稱，因與鄰居住戶曾有嫌隙，所以才製造噪音，報復對方。

警方蒐集相關事證、筆錄完備後，依社會秩序維護法第72條第3款之規定裁罰，最高可罰6000元罰鍰，警方並再三告誡湯女不得再製造噪音影響社區安寧。