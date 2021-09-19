近日適逢4天中秋連假，各地陸續出現返鄉與出遊人潮，擁有「最美空姐」稱號的林佩瑤，就和名廚老公武俊傑回台中，林佩瑤今（19日）則大方曬出遊照，只見她辣穿細肩帶、綠色洋裝，胸口的低胸設計，讓林佩瑤的美胸呼之欲出，同時，也有網友以為她穿泳裝就出門，對此，林佩瑤也直呼：「我沒有穿泳衣啦」，強調身上穿的是洋裝。

空服員出身的林佩瑤因參加《超級星光大道2》闖出知名度，加上她擁有天使臉孔、魔鬼身材，也讓林佩瑤被封為「最美空姐」，而林佩瑤今下午則現身彰化庭園餐廳，她辣穿細肩帶低胸洋裝、外搭白色罩衫，穿搭性感又有型，而身有成的林佩瑤也開心直呼：「減肥減了大半年，我的鎖骨終於回家惹！」林佩瑤表示，雖然目前體脂還是有29，不過她則打算，先過完中秋再繼續減肥。

照片中，林佩瑤肌膚細緻、白嫩，辣穿低胸的她，傲人上圍呼之欲出，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言：「性感的鎖骨」、「身材好辣」、「阿瑤太性感了」、「看不出來體脂這麼高」，有粉絲則直呼：「有奶有讚！！」還釣出林佩瑤回應：「那有鎖骨呢」。

同時，有不少網友則好奇林佩瑤穿泳裝就外出「我以為你穿泳裝」、「很像穿泳裝」，對此，林佩瑤則在限時動態曬出全身照，並貼出6個哭笑不得貼圖直呼：「我沒有穿泳衣啦 這是洋裝」。