更新內容21:32)新北市金山區清水路一處獨棟別墅，今（19日）晚間5時許驚傳雙屍案！一名男子從今年1月就沒有與爸爸見過面，因與爸爸聯繫不上，回到家又沒帶鑰匙，請來鎖匠開門後，赫然發現爸爸及妹妹雙雙仰躺在2樓沙發死亡多日，屍身呈現脫水乾屍，警方獲報立即封鎖現場、採證，警方到場勘驗，未發現外力介入跡象，初步排除他殺，明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

據了解，屋主74歲陳姓男子與36歲精神狀態不穩定的女兒均陳屍在2樓客廳，女兒仰躺在地板上，父親則仰坐在沙發上，屍身都已呈乾枯泛黑狀態，明顯已死亡多日。

警方鑑識人員初步勘察，發現大門及1樓門窗均上鎖，但2樓的落地窗開啟，客廳電風扇的開關在開啟狀態，但屋內已停水停電。屋內擺設雖然凌亂，但並無打鬥跡象，初步排除他殺可能。

鄰居表示，以前還經常和陳男碰面聊天，但因為疫情所以這1、2個月都沒有遇到，發生這種事實在很意外。

警方在現場並未發現遺書，在庭院有發現監視器主機，將檢視硬碟內容釐清案情，明天將報請基隆地檢署相驗，釐清陳姓父女死因。

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