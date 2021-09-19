直擊捷運亮刀現場 乘客自車廂奪門而出 持刀黑衣男月台追著人跑（翻攝畫面）

北市捷運台電大樓站發生亮刀事件，現場影片曝光。列車進站後一名乘客奪門而出，後方黑衣男子持刀追著在月台上跑，周邊乘客飽受驚嚇急忙躲避。所幸警方趕抵現場制伏持刀男子，並未傳出傷亡。

這段18秒的影片中，捷運列車開進台電大樓站，月台上穿著背心的女性工作人員持無線電前往出事車廂前待命。列車停妥開門後，一名身穿短褲白T恤短褲的鍾姓男子從車廂內衝出，身穿黑衣的林姓男子則是右手拿著水果刀跟著從車廂跑出來。鐘姓男子轉身面對黑衣男男一路後退，黑衣男則是緊追不捨，快步追著他跑。雙方一度在月台上對峙，工作人員試圖勸阻無效，最後持刀的黑衣男子揮舞水果刀怒罵之後，又走回了車廂。

曝光的影片中可見，同車廂乘客有人驚慌離開閃避，有人則走上月台圍觀，還有下車的民眾被同行親友拉回車廂，以免捲入糾紛，場面十分緊張。而警方接獲報案後，由轄區羅斯福路派出所將滋事的民眾帶回偵訊，並在鬧事民眾身上發現一把20公分長的水果刀，現正由警方釐清原因，後續將以恐嚇危害安全罪偵辦，捷運因此停駛約3分鐘。

警方表示，年約60歲的林姓男子，晚間7點20分左右，搭車到台電大樓站，下車時與鍾姓男子發生碰撞，雙方口角，林姓男子從背包拿出一把水果刀，並作勢揮舞，一旁乘客見狀，立刻通知站務人員到場，隨即被制伏。

據了解，林姓男子時常在捷運滋事，已經有多起案例，此次亮刀已經觸犯恐嚇罪，轄區羅斯福路派出所員警第一時間將人帶回警局約制，後續將針對恐嚇罪部分詢問鍾姓男子是否提告，但林男行為已經讓捷運停駛3分鐘，影響公眾往來安全，後續將依法處理。