這星期，美國陸軍在皮卡汀尼兵工廠(Picatinny Arsenal)舉行的M109A8自走砲命名儀式上，將這款增程火炮系統命名「鐵雷」(Iron Thunder)，它有著極明顯的長倍徑主砲，因此砲擊射程將比過去幾代的M109要長了2倍以上。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國陸軍自2013年提出增長火砲射程的計畫，之後定案為「增程火砲砲兵系統」（Extended Range Cannon ArtilleryERCA），2018時，使用一種編號XM1299的58倍徑長砲管，達成72公里砲擊距離的空前紀錄。之後的幾年，ERCA持續研究，計畫日趨成熟。

根據ERCA計畫所製作的自走砲就是M109A8，它採用新型的58倍徑的XM907砲管、自動裝彈機，以及新型的XM1113 新式火箭助推砲彈(High Explosive Rocket Assist Projectile)，來達到驚人的70公里有效射程。

58倍徑砲管的長度為900公分，比自走砲的車體還要更長，這當然會造成機動部署的麻煩，因此ERCA 努力的目標也在如何解決機動性的問題。