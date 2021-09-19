以《後宮甄嬛傳》走紅全亞洲的大陸女星孫儷，在演藝圈人氣火紅，舉手投足都是外界關注的焦點。她昨日才透過工作室澄清懷三胎的傳聞，今(19日)網路又瘋傳一張她早前打扮火辣擔任襪子品牌代言人的「黑歷史照」，與如今端莊典雅的形象差別之大，令網友忍不住驚呼「孫儷哭暈廁所」。

近日有網友在社群網站PO出一張孫儷早年為襪子品牌擔任代言人的照片，直言估計這張相片是娘娘特別想刪掉的黑歷史了，其實人還是很漂亮，就是造型辣眼睛，「她肯定也想不到有人能把這玩意保留這麼久。」

孫儷早年打扮火辣的代言照在社群網站瘋傳。(取自小紅書)

照片中的孫儷梳著一頭俏麗捲髮打扮火辣，還一身宛如鴛鴦肚兜的紅色低胸緊身小背心加上牛仔短裙的打扮，露出她青春無敵的好身材，胸前渾圓呼之欲出，其難得的性感扮相更引發網友熱議「孫答應和她赤色鴛鴦肚兜？」、「孫儷哭暈在廁所的照片」、「嬛嬛妳還有多少驚喜是朕不知道的」、「以前的照片好真實」、「這…大方臉」。

孫儷不同於古裝戲的時尚一面。(取自孫儷微博)

大陸38歲實力派女星孫儷，憑著《後宮甄嬛傳》紅遍兩岸三地，她戲外更有個美好家庭，與男星鄧超結婚11年育有一對子女，近日更瘋傳她再度懷有第三胎，且跟她戲中人物甄嬛一樣是對龍鳳胎。對此，孫儷工作室稍早更以一句「最早從2017年開始傳的，已快5年了」幽默闢謠。