作為台灣即將開打的第四款新冠肺炎（COVID-19）疫苗，接種輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗可能會引發的副作用，引起強烈關注。英國就發生一起26歲女性在接種第二劑BNT疫苗後，出現嚴重過敏性休克反應的案例，險些讓她與2歲女兒天人永隔，讓人看得「心驚驚」。

外媒報導，英國一位26歲的母親Kirsty Hext她在先前未出現過敏反應的情況下，在4月28日接種第二劑輝瑞/BNT疫苗，結果竟然在注射幾分鐘後發生呼吸困難的情況，讓她必須被送往重症治療室，與死神搏鬥。

根據了解，Kirsty Hext在接種第二劑疫苗後，發生嚴重不良反應，被送往Queen Alexandra Hospital救治。過程中她症狀相當嚴重，包含嘴唇、舌頭腫脹到流血、呼吸困難以及嘔吐等，醫生判斷她是「對疫苗產生罕見副作用」，而在經過腎上腺素以及抗組織胺的治療後，情況有所好轉。

在過程中，Kirsty Hext的病況幾度反覆。她本來在5月初出院，以為已治療好，但沒想到出院短短幾日又發生5次過敏性休克，導致她又得回院治療。累積起來驚人的是，在打完疫苗之後，她總共經歷了多達14次過敏性休克，並且也曾因大腦缺氧而引發癲癇，病情一度十分棘手。她坦言，在接受治療過程中，她曾經擔心自己在被送入加護病房後，可能再也見不到2歲的女兒。

不過或許更令你我驚訝的是，儘管她本人打完疫苗後簡直是到鬼門關前走一遭，從事護理相關工作的她，仍舊表明待資格符合後，她仍會讓2歲的女兒接種疫苗。她坦承表示，事發後，她仍舊對病況感到很緊張，但她也認為「任何事都可能會發生副作用」 ，而認為「若是疫苗有可能阻止她引發重症，或者她感染後又傳染給別人怎麼辦？」因此她不認為自己應該抵抗讓女兒接種疫苗。

在發生嚴重罕見副作用，差點沒了性命後，不僅Kirsty Hext仍傾向讓女兒施打疫苗，她也再度用自己的專業發聲，表示正是因為她在護理相關部門工作，深知打疫苗有多重要。因此仍希望大眾可以記得，像她這樣的情況非常罕見。而且就算自己遭遇到不好的（接種疫苗後）反應，不代表其他人也會。

根據Worldometer網站統計，自疫情發生以來，英國總確診人數已累積7400739例，造成135147人染疫死亡；而根據Our world in data網站統計，英國已完整接種兩劑疫苗的人口比達到65.03%，僅接種一劑者為6.15%，劑次人口比達到71.18%。