《富豪谷底求翻身》第2季延續首季參賽者精神，挑戰白手創業任務。（myVideo提供）

《漁人的搏鬥》第17季紀錄白令海峽「捕蟹人」的工作實況。（圖：myVideo提供）

Discovery人氣實境節目片單，網羅一系列考驗人類能力極限的求生、求財、求職節目。《原始生活21天》第7季一窺人類在野外求生的本能極限；《富豪谷底求翻身2》破解90天賺到100萬美金的致富密碼；《漁人的搏鬥》第17季揭秘世界上最危險職業之一捕蟹人的驚險工作實錄；《2021鯊魚週》研究員冒生命危險下海近距離觀察海底霸王鯊魚的不同樣貌，4檔熱播實境秀都在myVideo看得到。

《原始生活21天》第7季每集找來互不認識的的1男1女參賽，彼此初見面就全身赤裸袒裎相見，被丟在世界各地最偏僻的荒山野嶺中一起赤裸求生21天。參賽者們為在原始叢林裡生存，無所不用其極，大嗑蟲卵、毒蛇、蜥蜴、蚱蜢、犰狳、老鼠等野味，還有參賽者因沒有魚餌能釣魚，竟然「用尿液捕魚」，原來尿液中含有蛋白質，在河中小解就能吸引魚群上門，雖看似不衛生，但在惡劣生存環境中可是絕佳妙計。

挑戰過程中，參賽者最恐懼的不是猛禽野獸，而是最怕遇到豬隊友，有名天兵女參賽者，在乾淨水源處清洗屁股上的糞便，讓男隊友當場傻眼暴怒，因為糞便上有許多病菌，此舉等同污然了水源，而隔日水源處裡的魚果真遭病菌感染，全都暴斃死亡，使他們深陷缺水和斷糧危機。不過，即使遇到神隊友，參賽者仍要熬過蟲蟲啃咬引發的過敏反應、夜晚失溫瀕臨死亡、雙腳泡水險截肢等生存危機，驚險求生實錄令人大開眼界。

《富豪谷底求翻身2》延續首季好口碑，本季主角是3名身價破億的富豪企業家，他們必須隱姓埋名、不使用過往人脈，隻身前往陌生城鎮挑戰創業，他們只有100美元、1支手機和1台卡車，要想辦法在90天內創立1間價值百萬美元的公司，證明在美國白手起家並非不可能。節目中，3位不同性別、種族的參賽者的創業過程，雖挫折不斷，但也傳授不少實用的致富法則、致富金句，像是「人脈會帶來工作合約」、「節儉不會帶來財富」、「凡事都要懂得行銷」、「脆弱是一種資產，千萬別羞於求助」等。

《漁人的搏鬥》是Discovery頻道最招牌的長青系列節目，從2005年播出至今，已入圍了54次艾美獎、並獲獎16次，2021推出全新第17季，紀錄白令海峽「捕蟹人」的工作實況，這是世界上最危險的工作之一，1年出海一趟5到10天，就可賺取數百萬台幣，代價則是要熬過出海的高風險，冬季氣候不穩導致海上風浪交加，船員稍微不注意就會賠上性命。

《2021鯊魚週》則分享前所未見的最新鯊魚畫面，一一呈現驚人的世界奇觀，新一季更找來艾美獎喜劇演員蒂芬妮哈戴許和《怪奇物語》童星諾亞施納普等連番上陣作客。