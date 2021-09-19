湖人可以說是NBA今夏陣容變動最大的球隊，他們用多名主力交易來明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)，還找回2020年冠軍成員中鋒霍華(Dwight Howard)、控衛朗度(Rajon Rondo)，並引進詹姆斯(LeBron James)的好友安森尼(Carmelo Anthony)，另外還簽下狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，陣容看起來十分豪華。

Lakers offseason: Only three players remaining from last year (LeBron James Anthony Davis and THT).



All are represented by Klutch. pic.twitter.com/dq7J3RYbwf — HoopsHype (@hoopshype) September 10 2021

以上陣容再搭配禁區主力安東尼戴維斯(Anthony Davis)，其實滿有實力，不過整體年齡偏高是外界一直不看好的主因，目前湖人湊滿季前訓練營18人，平均年齡大概落在31歲左右，就算送走老將馬克蓋索(Marc Gasol)也沒有明顯降低，畢竟狄安卓喬丹也33歲了。

媒體《HoopsHype》針對湖人這樣的陣容做出了分析，他們列出三大優勢和四大隱憂，並向外界提問說：「新賽季湖人將重回巔峰？」而他們列出的三大優勢包含1.近乎荒謬的球星陣容，2.內線身材突顯優勢，3.充足的總冠軍經驗，從這三點看來年齡還真是把雙面刃。

另外四大隱憂包含1.年齡可能成為障礙，2.球員的健康隱憂，3.投籃依舊是問題，4.化學反應需要時間。除了年齡之外，他們確實指出了湖人其他的問題。年齡方面今年12月詹姆斯就要滿37歲，而安森尼已37歲、朗度35歲、霍華35歲、狄安卓喬丹33歲、韋斯布魯克32歲、亞瑞薩(Trevor Ariza)36歲。

年齡與健康環環相扣，除在場上影響力恐不如以往，也較年輕時容易受傷，就算陣容再豪華，一但出現傷兵潮，戰力會受嚴重影響，更不用說安東尼戴維斯也是常受傷球星之一。投籃部份韋斯布魯克和朗度都不以投球見長，得把重責大任交給亞瑞薩、艾林頓(Wayne Ellington)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)等人。

說到化學反應，詹姆斯和安東尼戴維斯沒太大問題，但現在來了需要大量球權的韋斯布魯克，進攻主導交給誰是問題，安森尼能否複製在拓荒者角色，交由其他人大量進攻，也值得探討，而上季還在湖人陣中球員僅剩詹姆斯、安東尼戴維斯和荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)，其他人都必須重新適應彼此。