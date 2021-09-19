共軍南海艦隊微信公眾號18日首次發佈運-20降落南海島礁的消息，據稱這次運-20從南海島礁上運送退伍老兵返回大陸，也是首次用這種國產最大型運輸機在南海執行人員運送任務。陸媒引述專家分析稱，大型運輸機前往島礁撤離官兵，當然也能向這些島礁運輸兵員和裝備，證明共軍有能力對南海島礁的突發狀況做出快速反應。

據《多維新聞》引述共軍南海艦隊微信公眾號發佈的消息指出，9月18日運-20前往南海島礁接運人員，並未說明是在哪個島礁的機場，而中共目前在南沙3大島礁的永暑礁、渚碧礁、美濟礁都設有機場之外，西沙的永興島也設有機場。運-20降落的可能南沙3座島礁其中之一，也有可能3大島礁都降落。這是中共官方首次釋放運-20降落南海島礁訊息。

運-20是目前大陸國產最大型的運輸機，可以運送大量人員與重型裝備。（圖／新華社）

報導說，以往都是南海島礁的人員都是採艦船運送，而發出這則消息的微信公眾號配圖顯示，退伍老兵正在飛機前等候乘機，消息的評論區也有一位叫「烏拉」的網友表示：「很榮幸，乘20歸來」。但消息未表示除了運送退伍人員之外是否還有其他任務一併進行。

南海艦隊發佈消息還稱，「往常由於客觀條件限制，軍機一般用來運輸貴重的物資或護送突發疾病的官兵。」自去年開始，他們積極協調，為退伍老兵送上了一份「特殊禮物」。

南海艦隊消息稱，往常由軍機用來運輸貴重的物資或護送突發疾病的官兵，去年開始積極協調為退伍老兵送上一份「特殊禮物」。（圖／南海艦隊微信公眾號）

報導指出，去年底港媒則引用一則推特上的衛星圖片說，2020年12月25日有一架中國國產運-20大型運輸機出現在南海永暑礁的機場跑道上，但消息沒有得到官方證明。

South China Sea: why did the PLA land its massive Y-20 warplane on Fiery Cross Reef? https://t.co/rZLtpeZsNh — South China Morning Post (@SCMPNews) January 1 2021

陸媒《環球時報》援引軍事專家張學峰指出，運-20前往島礁表明南沙島礁的機場完全可以滿足大型飛機起降條件。共軍有能力對南海島礁快速做出反應，通過空中向南沙島礁快速投擲力量。

中國大陸外交部也多次強調，南沙群島是中國領土，中國在自己領土上開展建設活動，主要是為南海各類民事需求服務，更好地向本地區和國際社會提供更多公共產品和服務，履行中國承擔的國際責任和義務。同時，中國在南沙有關島礁部署必要的國土防禦設施，是行使國際法賦予的自保權和自衛權，是中國主權範圍內的事，合情合理合法。