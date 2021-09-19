新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，引起中央與地方政壇的激烈討論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，如果新竹縣市真的合併了，那民眾黨立委高虹安2022年就很難挑戰大新竹地區，但他也認為可能會偷雞不著蝕把米，因為新竹縣長楊文科是一個很實在的人，且在新竹縣市口碑不錯，再加上行政院長蘇貞昌防疫不力，用這些怪招不見得能扳回局面。

吳子嘉19日在自己主持的網路節目《董事長開講》中表示，本來我們一直鼓勵高虹安去選新竹市長，因為其他黨大概都是派議員出戰，高虹安的機會滿大，沒想到搞這種爛招出來，高虹安就離開了，因為高虹安在新竹縣一點機會都沒有，民眾黨在新竹縣沒有基本盤，新竹縣和新竹市不同，新竹市有一部分是竹科，一部分是公教人員，還有一些在地人，是一個小城市，但新竹縣地方很大，且都是宗親聚居。

同台的民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華補充，有人說新竹縣市合併，就是要把民眾黨的空間封殺。吳子嘉認為，政治氛圍的變化會變得非常巧妙，民進黨可能會偷雞不著反蝕一把米，因為楊文科是典型的官僚出身，且他在新竹縣市做的不差，如果楊文科拚一把就不好說了，楊是個是很實在的人，長年在地方上做事情，搞這些花俏的東西沒有用，且蘇貞昌把疫苗、防疫搞得亂七八糟，所以明年是機會點，用這些怪招不見得把大勢能扳回來，戰略上對民進黨特別不利，2022年上半年有非常多奇怪的事會發生，地方政治、派系整合，都會出現新的風貌。

對於有網友提問，林智堅是因為無法到桃園參選，才退而求其次選新竹嗎？吳子嘉直言，林智堅唯一的去處就是入閣，因為桃園是桃園市長鄭文燦的地盤，而林智堅在黨內缺乏力量，鄭文燦也不可能把地盤交給非新潮流的人。