中央氣象局表示，明(20日)全台各地大多為晴到多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象粉專《天氣風險》PO出一張圖預測，中秋節當天(21日)，除了中南部雲量偏多，賞月指數只有3顆星，其他各地應該都可以看到月亮。

氣象粉專《天氣風險》PO出一張圖預測，中秋節當天(21日)，中南部雲量偏多，賞月指數只有3顆星。(圖截自臉書/天氣風險 WeatherRisk)

《天氣風險》指出，周一、周二傍晚大致上都是多雲到晴的好天氣，加上今年中秋的滿月仰角不太高，全夜都在仰角57度以下，因此月亮露臉的機會更大。天氣職人吳聖宇預估，連續假期的後半段天氣變化不大，還是午後雷雨的影響為主，雖然中秋節當天(21日)太平洋高壓有稍微減弱的趨勢，山區午後雷雨可能較為增多一些，但是整體影響不大。

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此外，吳聖宇指出，根據最新預報資料，大陸長江流域以北陸續有秋季的鋒面系統開始活動，南海在下周則可能有熱帶擾動發展，但暫時還影響不到台灣，預期相對安定的天氣情況有機會一直延續到9月底甚至10月初，至於何時會開始發生較大改變仍有待觀察。

氣象局表示，明天(20日)各地大多是晴到多雲的天氣，中午過後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；各地高溫可以來到31至35度。周二至下周日(21日至26日)太平洋高壓偏強，各地大多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍縮小至山區及中南部近山區的平地為主，由於地面風場轉為東南至偏東風，南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，周二、周三北部地區午後也有局部短暫雷陣雨。

19至20日定量降水預報。(圖/氣象局)

27日至29日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他各地大多為晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。