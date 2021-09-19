李亮瑾、張峰奇因拍戲擦出愛火，小倆口在2019年登記結婚，並在今年3月生下兒子「阿卡將」，幸福組成一家三口，而今（19日）是李亮瑾和張峰奇結婚2週年的日子，李亮瑾稍早則在網上放閃：「謝謝我的老公 兩週年快樂」，雖然李亮瑾透露，有了兒子後，夫妻就沒睡飽過、沒認真過節日，再也沒單獨約會，不過李亮瑾仍曬恩愛喊幸福「未來的日子我們一起努力 期許我們不變的初衷」。

今天是李亮瑾、張峰奇結婚2週年的紀念日，李亮瑾稍早在臉書曬張峰奇合照「終於在手機裡找到一張近期內的合照了」，李亮瑾幸福回顧：「兩年前的今天，跟劇組請了假，抱著想和這個人共組家庭的決心，一起到區公所登記結婚，兩年後..感謝老天的眷顧，賜給我們一個可愛的兒子-阿卡將」。

雖然李亮瑾透露，兒子出生後，夫妻就沒睡飽過、沒認真過節日，再也沒單獨約會，過程中難免爭吵「但謝謝你都會先來找我說話（因為我太倔了...死不低頭）雖然你從不說對不起，但你會用自己的方式來粉飾這爭吵」，李亮瑾放閃說：「謝謝我的老公 兩週年快樂」，字裡行間散發滿滿幸福感。

儘管張峰奇在結婚周年紀念日，和兒子一起睡翻，李亮瑾仍貼心說：「原諒你工作太累睡著了」，不過看著老公和兒子在身邊熟睡，她則幸福說：「但看著熟睡的你們，我卻覺得自己很幸福...未來的日子我們一起努力 期許我們不變的初衷」。