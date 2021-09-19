鞏固邦誼，俞大㵢訪問宏都拉斯援助宏國風災重建。(取自我駐宏都拉斯大使館推特)

鞏固邦誼，俞大㵢訪問宏都拉斯援助宏國風災重建。(取自我駐宏都拉斯大使館推特)

宏都拉斯11月將舉行總統大選，左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚日前表示，如果勝選將與中國大陸建交。為鞏固邦誼，外交部次長俞大㵢日前訪問友邦宏都拉斯，出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。

外交部表示，俞大㵢應中美洲友邦宏都拉斯政府邀請於9月16至18日訪問宏都拉斯，慶賀台宏兩國建交80周年，並出席我國援助宏國風災重建計畫捐助儀式。

由於宏國去年11月間連續遭逢Eta及Iota颶風侵襲，造成民眾財產損失，相關基礎建設也受到嚴重破壞。外交部表示，我國政府基於人飢己飢、人溺己溺的人道精神，第一時間捐助20萬美元協助賑災。

此外，外交部也與宏國政府研議，將既有雙邊合作架構部分資源調整為優先投入宏國在水資源、綠能電力供應及偏遠地區原住民部落衛生及教育等重建工作，以具體行動協助宏國災後經濟復甦。

外交部強調，我國是宏都拉斯的堅實盟邦，也因經常遭逢天災，對於友邦的處境更能感同身受，希望透過兩國政府共同合作重建宏國重創的基礎建設，期以早日恢復宏國人民正常的生活。