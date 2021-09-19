英小鎮將在公廁裝設防「四腳獸」設備，挨轟不人道。（達志影像/shutterstock提供）

台中一名女子小玲（化名），今年2月與朋友到桃園一家KTV狂歡，幾杯黃湯下肚後，與一名當天認識的楊姓男子互有好感，2人進而到廁所上演四腳獸，激情中小玲為楊男口交，卻被對方嫌技術不好，一氣之下卻對楊男提告乘機性交罪，但檢察官傳喚小玲時，她卻突然表明不告，還就此人間蒸發，因為沒有積極事證證明楊男犯案，處分不起訴，全案依職權送台灣高等檢察署再議，高檢署認為，全案調查完備，駁回再議。

據了解，小玲與楊男事發當日酒酣耳熱之際，互有好感，且越來越親密，甚至小玲要去廁所時，還找楊男陪同，2人第2次到廁所就開始激情愛撫，小玲主動蹲下來為楊男口交，不料卻被楊男嫌技術差、不想繼續，讓她心生不滿，隨後見友人來廁所敲門，聲稱遭楊男性侵。

小玲檢警表示，自己當天喝太多意識模糊，結果楊男趁她去廁所時，假借陪同名義，在廁所內撫摸她身體，並將褲子脫下露出陰莖，強行口交，直到朋友將她帶離後，隔天早上起床發現嘴巴有異味，才驚覺自己遭到楊男性侵。

楊男事後指出，當天是透過朋友介紹後當天認識小玲，期間小玲共邀他去廁所3次，結果對方在第2次主動幫他口交，直到小玲好友來敲門，他才開門離開，並看到小玲在馬桶旁裝吐。

檢察官指出，小玲報案後又表示不提刑事告訴，後來檢察官傳喚也都不接電話、不到庭，因此認為全案沒有積極事證可以證明楊男涉犯乘機性交罪，處分不起訴。案件也依職權送台灣高等檢察署再議。高檢署認為，全案調查完備，駁回再議。

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