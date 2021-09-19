買房是為人生大事，動輒幾百萬、僅千萬的昂貴投資，許多人在購屋前沉思熟慮，謹慎挑選好物件，以防未來悔不當初，有買房新手分享自己首次看房，1間嘉義50幾坪的3層樓透天，價格約落在1100萬，勉強能夠負擔，想問衝動下買真的好嗎？許多網友看了條件羨慕萬分，「好便宜喔，羨慕」、「便宜耶，買爆」。

1名購屋新手在社群平台PTT發文，第一次看房就衝動想要購買，1間嘉義50幾坪的3層樓透天，整體看下來還蠻喜歡的，且價格約1100萬，衡量評估後，稍微算一下房貸月付3萬，勉強負擔的起，但首次看房就衝動買了真的好嗎？

貼文曝光後，許多網友看到價格驚呼連連，「這麼便宜，買啊」、「也太便宜」、「好便宜喔，羨慕」、「現在不買，沒有第二間」、「也太便宜了，買」；也有網友好奇這間透天的價格這麼便宜，是在哪個縣市，且附近生活機能如何？

而原PO在留言處透露，格局差不多2房一衛，每房大約5坪以上，而且主臥衛浴很大很通風，附近也有學校，經打聽後，鄰居也多為上班族、公職人員，生活單純。

但原PO也表示，目前只是初步看過，詳細資料還要等之後再去細看，另問是否還要要注意的是像；有1名內行網友提醒，「注意有沒有室內配線圖（水、電）和建物竣工圖，叫屋主去建管處調閱，另外再注意是不是西曬，不然會很熱」。