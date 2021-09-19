中秋烤肉許多人都會用到沙茶醬，有人發現賣場架上總是小罐的沙茶醬特別搶手，還有網友好奇詢問「大罐的沙茶醬為何不鹹？」有內行人揭背後原因，透露其實大、小罐沙茶醬暗藏神秘差異，因此饕客只買小罐的，答案曝光讓一堆網友驚訝：「長知識了」。

有網友在《PTT》表示，買過幾次「福X」跟「牛X牌」的沙茶醬後發現，小罐玻璃裝的味道都正常，但大罐鐵罐裝的都不鹹，連拿筷子直接沾來吃也不鹹，好奇大罐的沙茶醬為何不鹹？想詢問鄉民知不知道是什麼原因？

有內行網友解答，因為小罐的是為方便家庭一打開就能使用，因此味道調得剛剛好；而大罐的通常是給營業用，例如火鍋店、各種快炒、餐廳等，他們會放著讓客人自己調，看是要加醬油、醋、辣椒、辣醬，或蒜頭、香菜、花生粉等等。

網友分析，如果是讓廚師炒菜時調味用，就不能讓鹹味過重，就跟去跟建材行買攪拌好的水泥砂一樣，小包的水泥砂混水就能用，但大包的則是看你要加海藻粉、快乾或黏著劑等，需要多少比例自己調。

還有網友透露，比較大罐跟小罐的沙茶醬成分發現暗藏神秘差異，大罐的鈉含量竟然只有小罐玻璃裝的1/6左右，懷疑是氯化鈉(鹽)含量差很多，建議單人或小家庭，若只是用沙茶醬加麵、加水餃、加湯的人，不要買大罐沙茶醬。答案曝光後讓一堆網友驚訝回應：「長知識了」，也有網友說「原來大罐的鈉含量比較少，好像挺不錯的耶」。