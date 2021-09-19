樂天桃猿19日以8比5擊敗富邦悍將，先發投手張喜凱主投6局失3分，奪下本季第5勝且是主場首勝，中止主場4連敗，他表示，之前主場沒贏過，所以格外想表現好，近2場在主場投完感覺身體整個軟掉，「希望這一勝後未來也能越來越好。」

張喜凱賽前奪下4勝4敗，這4場敗仗都是在主場吞下，本季主場勝場尚未開張。今天他在第2局又碰上亂流，被敲4支安打失掉3分，但他立刻調整好心情，把分數凍結住，「賽前就希望把用球數減少、拉長局數，幫助球隊，把分數凍結住後相信隊友會給我支援，這1勝也是隊友在挺我。」

度過2局亂流後，張喜凱穩住陣腳，未再被敲出安打，但他說：「但是還是有保送啊！」他表示，面對對方打者，自己有做一些策略，收到好的效果，「但希望能把保送減少，如果沒有保送也沒有安打是更好的，這也是自己未來的課題。」

聽到子弟兵中止主場連敗、拿下首勝，猿隊總教練曾豪駒也直呼恭喜，「今天他狀況看起來很不錯，好球率滿高的，也沒有像過去在第5局有狀況出現，這場投完感覺他有成長。」