美國國家體操代表隊中的4位知名選手，在15日一同出席參議院司法委員會聽證會，指控聯邦調查局（FBI）涉嫌吃案，忽視受害者證言，導致更多人遭到體操隊前隊醫Larry Nassar性侵，或性騷擾。

US National Team gymnasts say FBI "turned a blind eye" to Nassar sexual abuse

根據先前報導，在2018年Larry Nassar已因為涉嫌侵犯156名體操運動員，遭判終身監禁（遭判175年）。但是出席的受害者紛紛表示，自2015年即有不少運動員曾向調查局陳述過遭到侵犯的惡夢，但仍被吃案超過一年，這種試圖掩蓋犯罪事實的舉動，不僅造受成受害者二度傷害，也可能讓更多人因他而受害。

《佛羅里達鳳凰新聞》（Florida Phoenix）報導，本次聽證會有4名美國國家體操隊的女選手出席，包含拜爾斯（Simone Biles）、McKayla Maroney、Aly Raisman、Maggie Nichols。曾在里約奧運一舉奪下四項金牌（體操團體賽、個人全能、跳馬、自由體操）的名將拜爾斯（Simone Biles）在會中流淚指控「我不僅怪罪Nassar，也同時怪罪整個體制放任他不斷對我們伸出狼爪。」

4名美國體操隊隊員出席聽證會，控訴FBI吃案。圖為美國體操名將拜爾斯。（圖／美聯社）

4名美國體操隊隊員出席聽證會，控訴FBI吃案。圖為Maggie Nichols。（圖／美聯社）

4名美國體操隊隊員出席聽證會，控訴FBI吃案。圖為Aly Raisman。（圖／美聯社）

4名美國體操隊隊員出席聽證會，控訴FBI吃案。圖為McKayla Maroney。（圖／美聯社）

報導指出，出席的體操運動員們認為，Nassar犯罪不只是個人的事，也指名美國體操協會（USA Gymnastics）、美國奧運協會（United States Olympic）、美國帕運委員會（Paralympic Committee）對於上百件性侵案件視而不見，體制以及司法體系不斷將無助的受害者推入懸崖。

今年7月份，一份監察委員會報告發現，FBI印第安納波利斯分局在2015年首次收到相關指控後，壓著案子近15個月，過程中還涉嫌偽造證詞、不積極尋找其他證人，且未向上通報進入司法程序。此份報告，便是本次聽證會發生的起因。

司法部委員Michael E. Horowitz在聽證會中認為FBI失職，並指出「若是當初FBI有作出適當行動，就可以提早將Nassar繩之以法，且減少更多受害者。」

上述報告指出，在2015年FBI聽取完受害者描述遭到性侵的數小時證詞後，在檔案中紀錄了不完整且錯誤的證詞，且FBI在了解到還有多位證人之後並未隨即作出行動，導致後續有70多名受害者持續遭到侵犯。

此案涉及的機關多元，體制上的問題不僅一處。在2016年《印第安納波利斯星報》爆出體操界醜聞，指出當時從國家對退休的Nassar，在密西西根州大學擔任醫生期間，長期性侵運動員。由於當時里約奧運剛結束，在全球還處於運動熱潮時，引發大眾關注，才讓中央FBI開始著手調查。

涉嫌利用職務之便侵犯上百名體操員的美國前體操隊隊醫Larry Nassar。（圖／美聯社）

據了解，在中央檢察官介入調查之際，經查吃案的FBI印地安納波利斯分局局長W. Jay Abbott也被發現不斷說謊，試圖減輕錯誤與失職之過。該報告也進一步指出，W. Jay Abbott曾與美國奧會主席Steve Penny會面，討論到奧會是否有職缺能給予W. Jay Abbott的利益關係。

聽證會中，美國體操國家隊成員之一，曾獲世界藝術體操錦標賽金牌的Maggie Nichols表示他跟其他無數個受害這一樣困惑，且控訴：「 為什麼體操協會、奧會、帕會可以輕鬆逃脫，不需要受到任何調查與懲罰」

Maggie Nichols在會中代表著無數個「倖存者」（本事件中的上百名受害者稱自己為性虐待倖存者）發聲，她指出「這次的聽證會是正義伸張的最後機會，我們要求依法追究所有不法的行為跟人士。」

司法委員會主席Dick Durbin回應，根據調查，美國奧會跟美國體操協會，在2015年夏天開始至2016年9月期間，涉嫌掩蓋Nassar的罪行與性侵醜聞，他直指這並非一個憑空出現的錯誤，而是「在招募、培訓、晉升、監督等多個結構性上的失敗」，並痛批FBI對於此案的處理方式已成為FBI最大的汙點。

會中，FBI局長Christopher Wray出席作證，並正式向運動員們道歉，並指出FBI有全面的培訓計畫，來確保不會再重蹈覆轍。而共和黨參議員Chuck Grassle則是感謝運動員能勇敢挺身。

奧運金牌得主Aly Raisman在會中最後強烈要求，獨立對美國體操協會、美國奧會、美國帕會進行調查。她指出如此才能夠了解美國體操協會、奧會、帕會這三個組織是如何相互影響運作，讓FBI甘冒風險吃案，以及他們為何以及如何選擇在多年來持續忽視類似事件。

她指出，她與所有坐在人們面前的體操員們都知道，這些組織公開的聲明都令人無法相信。她表示「除非了解誰才是權力擁有者、除非了解了所有的事實，否則不知道何時會再發生類似的事件。」