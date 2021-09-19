去年11月，伊朗最重要的核技術科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遭到暗殺，據信是以色列情報單位「摩薩德」(Mossad)下的手。《紐約時報》在星期六有一篇深入報導，提到這場暗殺是摩薩德團隊以遙控機槍發動，不需要現場操作人員，歷時不到一分鐘，也沒有誤傷其他人。

以色列時報(Times of Israel)引述紐約時報的報導，暗殺法赫里扎德的武器，是一把改裝過的比利時製FN -MAG通用機槍(FN MAG-58)，這是一種在西方相當常見的7.62公釐中型機槍。它安裝在先進的AI人工智慧自動設備上，可以視為「遙控機器人殺手」，不過整個裝置重約1噸，因此摩薩德暗殺小組是在行動前，將其拆成小部件再走私運進伊朗，之後重新組裝。

摩薩德暗殺小組在動手之前，收集了非常齊全的情報，主要是關注法赫里扎德的工作行程和動向，並且他們早在2019 年底和 2020 年初，就開始為暗殺行動做準備。暗殺計畫的主持人就是摩薩德主管尤西·科恩(Yossi Cohen)，他們也有知會美國高級官員，包括當時的美國總統川普、國務卿龐佩奧和當時的中央情報局局長吉娜‧哈斯佩爾(Gina Haspel)。

報導稱，到 2020 年夏天，準備工作愈來愈完備，以色列終於決定執行，主要原因有2：第一，伊朗對 2020 年 1 月在美國無人機暗殺聖城旅指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)的反應不溫不火，這不是以色列要的；第二，以色列判斷川普在 11 月的美國大選落敗的可能性越來越大，要是拜登當選，很可能會重返 伊朗的核協議，這也不符以色列利益。

Remarkable detail of the elaborate plot to assassinate Iranian nuclear scientist leaked https://t.co/ud9gbh916u — Daily Mail Online (@MailOnline) November 29 2020

「如果以色列殺死一名伊朗高級官員，這種行為有可能引發戰爭，此時需要美國的同意和保護」，報導並指出，川普和當時的以色列總理納坦亞胡意見一致。

「即使拜登先生獲勝，暗殺事件也會徹底破壞恢復核協議的任何機會」

於是，時年59歲的物理學家、伊斯蘭革命衛隊軍官、德黑蘭伊瑪目赫賽大學( Imam Hussein University)教授，法赫里扎德於 2020 年11月2 日時，與妻子開車前往裡海度假屋的路上遇害。當時教授駕駛一輛黑色日產轎車，他的妻子坐在他旁邊，他的隨行保鏢則在他身後的不同車裡。

報導提到，這位科學家無視可能發生暗殺警告，堅持自己駕駛這輛沒有裝甲的汽車。

至於摩德德的行兇，是把暗殺電腦武器，安裝在一輛看起來廢棄的破舊藍色皮卡車上，如同抛錨車一樣報廢在路邊，類似的廢棄車輛在伊朗不算少見。

團隊安排好遙控機槍後就秘密離開當地，其他一切交給幾百公里外的搖控指揮中心，他們透過多個地方回傳的影像訊息得知法赫里扎德的動向，正向偽裝的搖控機槍接近，操控者按下啟動鈕，這就決定了法赫里扎德的死亡。

該報告稱，暗殺小組必須克服幾個障礙，包括輕微的時間延遲，以及可能改變軌跡的武器後座力。AI人工智慧必須持補償這些延遲、震動和汽車速度。

據《紐約時報》報導，機槍總共發射了 15 發子彈，整個暗殺在不到 60 秒內結束。沒有其他人被擊中或受傷。此時，法赫里扎德的妻子悲痛的跑到他身邊，但已回天乏術。完成暗殺的藍色卡車隨後爆炸自毀。

報告稱，這次行動被認為是成功的，因為「伊朗革命衛隊在安全方面嚴重失誤，摩薩德進行了廣泛的計劃和監視，以及法赫里扎德先生對自己安全的漫不經心。」