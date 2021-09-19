墾丁大街除了人潮多到無法保持距離，兩位遊客一個邊走邊吃，另一個沒戴口罩。（圖／屏東點臉書）

中秋連假報復性出遊，屏東墾丁大街更是迎來久違的觀光人潮，連2晚湧入8000人次，當地管委會雖加強宣導防疫措施，不過人潮實在太多，難以保持安全距離，也有遊客拉下口罩在大街上邊走邊吃，讓網友感嘆，「看好了世界，台灣用4天四級封城」。

有網友在臉書「屏東點Pingtung」分享照片，只見墾丁大街重現密密麻麻的人潮，根本無法保持社交距離，有遊客拉下口罩爽嗑美食，還有人根本沒戴口罩在逛大街，雖說在地攤商樂見觀光人潮回流，但更多民眾則擔憂疫情重返高峰。

墾丁大街湧入人潮之多，讓網友也看傻疾呼「這種人群聚集……會不會就中秋結束就疫情崩潰」、「烤肉群聚不行，啊這種超級群聚就可以」、「現在是南部守得太好，一堆北北基的下去嗨嗎！」、「台灣防疫會炸掉不是沒原因，一堆根本沒當一回事的」、「看好了世界，台灣用4天升四級封城」、「墾丁業者這四天笑嘻嘻，後面準備哭哭去吧」。

海灘也有戲水的遊客上岸後忘記戴口罩情況，有網友留言呼籲「今天看新聞一堆去海邊的都沒口罩，親愛的遊客們，請尊重及維護國境之南的人，這裡的醫療資源真的很有限」。