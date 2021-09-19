偶像女團SKE48出身的三上悠亞，擁有甜美外型、F罩杯傲人身材，退團後轉戰AV界人氣更旺，還獲封為「暗黑界最強天后」，不時會分享養眼辣照送福利，今（19日）她又曬出穿著薄紗睡衣的性感照，大開深V雙球差點掉出來，火辣破表。

照片中，三上悠亞身穿蕾絲黑色薄紗，胸前大大敞開，露出一大片雪白嫩肌，尤其傲人F球包不住，東西半球幾乎炸出來，下半身還只穿小褲褲，修長美腿也一覽無遺，加上趴在床上的姿勢，格外誘人，害羞畫面讓粉絲暴動不已。

三上悠亞轉戰拍成人片6年，至今已拍超過70部作品，她曾上節目暢談拍片幕後秘辛，並大方曝光AV女優片酬，透露自己出作片酬能買下東京世田谷地區的兩房，但大多數女優都是第一支作品片酬最高，之後就會慢慢下跌。

另外，三上悠亞還積極經營社群網站，推特、Instagram、YouTube、TikTok等，都擁有極高人氣，還創立服飾品牌，曾有10分鐘進帳1500萬的記錄，女性粉絲也不少，而她因為兼顧的東西太多，現在每個月只會拍攝一支AV。