台北市又有確診者足跡，經衛生局通知後，天母SOGO今（19）日晚間先貼出公告，表示9月20日將停業休館一天消毒，隨後晚上10時許，另一間百貨大葉高島屋，也在臉書粉專公告9月20日休館一天進行清消。兩間百貨在閉館清消後，預計21日恢復正常營業。

SOGO天母店和大葉高島屋傳有確診者足跡，20日停業休館1天，消息一出後，網友紛紛表示，「好恐怖」、「昨天才去天母SOGO」，許多網友擔心中秋連假後，恐再掀起一波疫情。

中央流行疫情指揮中心今公布台北市新增1例本土個案，新增個案16251在隔離期間採檢陽性，為案16227（女兒）的母親，案16251曾在7月住院，採檢都是陰性，案16227（女兒）在9月15日因陪病需求採檢陽性確診，個案16251（媽媽）在9月17日由衛生單位安排採檢，於今日確診CT值34。

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