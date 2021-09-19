抓到了！菜市場怪男伸手抱女童 母親尖叫驚魂 嫌犯落網吐動機。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

台中1名婦人昨上午到潭子傳統市場買菜，並用幼兒車推著3歲女兒邊走邊逛，正當婦人詢問攤商價錢時，突然有陌生男子騎腳踏車靠近，一把抱住坐在幼兒車內的女童，嚇得婦人驚聲尖叫，對方在慌亂中棄車拔腿逃逸，轄區警方獲報正循線追緝該名男子，嫌犯晚間到案，稱當時是看小朋友可愛，情不自禁想與其互動，遭警方移送法辦。

台中警方是根據報案人提供照片，並調閱事發現場附近監視器比對，鎖定68歲歲林男涉案，在19日17時40分許在其潭子區住處查獲到案。林男向警方表示，當時看小朋友可愛，情不自禁想與其互動，並無其他企圖，警方除當場約制告誡外，後續將依強制罪嫌函送台中地檢署偵辦。

這起案件的被害人是一名王姓女網友，他在臉書社團《潭子大聯盟》發文指出，18日早上10點多在法雨寺對面菜攤買菜，有名男子趁我轉頭問價錢的時候，騎腳踏車衝過來，一把抱住我坐在幼兒車裡3歲的女兒。我一大喊他馬上逃跑至距離我們30公尺左右的地方觀望，已報警處理，但警察下午來電告知還未找到人，請帶寶寶出門的大家要小心注意四周，如果有知道這個人的麻煩告知。

警方初步調查，32歲王女於上述時、地買菜，突遇陌生男子欲將其年約3歲女兒抱起；王女馬上發現後，該名陌生男子立即離開現場。警方依規定到場處置，並調閱附近監視器，鎖定戴紅色宮廟帽、短袖衣物男子追緝，嫌犯於晚間到案。

大雅分局已指示潭子所持續加強潭子傳統市場巡邏，並宣導呼籲民眾上市場買菜「隨身財物要顧好，心肝寶貝請牽好」，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。