腎功能衰竭的患者需要定期透析，也就是俗稱的「洗腎」，據統計，台灣有近10萬名洗腎人口，這是個巨大的醫療問題。現在加州大學舊金山分校（UCSF）的研究團隊，剛剛展示了一種人工腎臟，它可以植入身體裡，與患者共存，也不需要更換電池，相當理想。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，腎臟是人體器官的過濾工廠，過濾血液中的毒素和廢物，同時也調節血壓、電解質濃度和其他體液。因此，一但發生腎衰竭時，對患者是個漫長的健康負擔，洗腎成了長期的麻煩，既費時又不太舒服。雖然換腎也是一張，但是伴隨著長期服用免疫抑製藥物，來預防排斥反應的危險副作用。

加州大學舊金山分校的腎臟研究團隊，利用新一代的透析模材料，開發了小型透析機，它可以直接植入患者體內，因此可以視為人工腎臟。

該設備由兩個主要部分組成。血液過濾器：由矽半導體膜組成，可以去除血液中的廢物。與此同時，生物反應器還包含人工版本的腎小管細胞，可調節水量、電解質平衡和其他代謝功能。離子交換膜則是保護這些設備免受患者免疫系統的攻擊。

The Kidney Project successfully tests a prototype bioartificial kidney

之前的測試已經讓這些部件獨立工作，都表現良好，如今該團隊將所有的零件整合到一個設備中。

生物人工腎會連接到患者體內的兩條主要動脈，一條會把要過濾的血液輸送到體內，另一條將過濾後的血液輸送回體內，還有一條以連接到膀胱，在那裡廢液就以尿液的形式累積。

在概念驗證階段時，研究團隊還發現，這顆人工腎臟在普通血壓的推擠下即可自然工作，無需外接泵浦與外部電源，腎小管細胞在整個測試過程中，都能持續繼續發揮作用。

由於這顆腎臟在各方面都相當理想，研究團隊贏得了65萬美元的大獎，這是KidneyX 提出的人工腎臟研發獎。

首席研究員索瓦羅‧雷伊(Shuvo Roy)說：「既然我們已經證明了血液過濾器和生物反應器相結合的可行性，現在我們將持續精進，以進行更嚴格的臨床前測試，目標是實際應用。」