家住新北市新莊一名洪姓女子，日前向警方報案，她夢到失蹤15年的親姊姊託夢說：「到殯儀館找我」 覺得不對勁，於是請警方幫忙找尋胞姊下落，警方清查無名屍系統後，發現2005年曾在八里河岸邊發現一具女屍，至今仍未查明身分，經聯絡家屬採集DNA比對，確認該女屍就是洪女的失聯胞姊，一家人總算在中秋前夕團圓。

據洪女向警方表示，她胞姊失蹤時約30歲，本來已婚，但離婚後與娘家關係轉淡，2005年3月父親突然過世，姊姊返家奔喪後，疑似走不出喪父之痛，變得鬱鬱寡歡，不久後就斷了音訊，本來以為姊姊自己有她的考量，所以沒有打擾，直到去年戶政事務所通知更換身分證，家人才向警方報案，請求尋找姊姊下落。

新莊警分局獲報後，決定針對逾3年未查出的失蹤人口深入追查，結果查出2005年8月，新北市八里區龍米路巷內淡水河畔一具無名女屍，至今仍未查明身分，研判可能就是洪女，負責此案的王員，遂聯絡洪女家屬採集DNA檢體比對，最後確認這具遺骸就是15年前失蹤15年洪女，終於讓亡者能在中秋節前夕落葉歸根，返家與家人團圓。

洪女的胞妹透露，曾經夢到姊姊要她去殯儀館找人，當時並不以為意，沒想到姊姊早已離開人世，所幸在警方熱心協助下，得以帶姊姊回家。