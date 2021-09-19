新冠肺炎（COVID-19）疫情已快接近2年，在全球已經造成超過2億2千萬人染疫，超過468萬人死亡。這場人類浩劫究竟是從何而起，至今沒有定論。好消息是，外媒報導，有科學家在發現一種蝙蝠身上的冠狀病毒跟造成全球大流行的新冠病毒（SARS-CoV-2）有共同特對，被推測或許是此病毒的「近親」或是「祖先」，讓疫情溯源出現曙光。

《彭博社》（Bloomberg）報導，法國Pasteur Institute與寮國國大大學合作，在2020年7月至2021年1月期間，觀察從4個地區捕捉的46種（共645隻） 蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats），嘗試從他們身上找尋與新冠病毒相似的病毒。結果幸運發現3種病毒與新冠病毒棘蛋白構造上的受體結合區（Receptor-binding domains，RBD）密切吻合。正是因為新冠病毒棘蛋白的受體結合區會跟人類的血管收縮素轉化酶2（ACE-2）結合，病毒才會進入細胞，造成感染。

這篇在17日發表的研究報告已經向《自然》（Nature）期刊提交，該期刊也正在考慮刊載。針對新冠病毒的起源，可區分為兩種，一是推測為人為製造並且可能從實驗室意外外洩，第二則是假設源自於自然，上述研究報告支持後者，且認為是源自於蝙蝠身上病毒的假設。該項研究也發現，中國南部跟東南亞蹄鼻蝙蝠密集區，每天約有1000隻蝙蝠感染冠狀病毒。

上述論文的共同作者，法國Pasteur Institute病原體發現部門主任Marc Eloit指出，在寮國發現的三種冠狀病毒分別是BANAL-52、BANAL-103和BANAL-236，是新冠病毒最親近的祖先。他認為「這些病毒可能是新冠病毒的起源，且未來有直接傳染給人類的風險。」

報告還指出，這3種冠狀病毒的受體結合區域，相比之前在中國雲南省墨江礦坑發現的蹄鼻蝙蝠身上的RaTG13病毒，還要更接近新冠病毒。報告指出BANAL-236病毒的受體結合區域幾乎跟新冠病毒一模一樣。

並沒有參與上述研究，但也同樣在追溯新冠病毒起源的澳洲雪梨大學生物進化學者Edward Holmes指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）的受體結合區域非常特別，在當初發現之時很少有其他類似病毒並可以互相比較。而若是能從自然界廣泛採樣進行研究，或許可以從基因體找到新冠病毒的源頭。

至於新冠病毒為何會傳出恐有人造且意外外洩的說法，是因為新冠病毒棘蛋白的弗林蛋白酶（Furin）在野生蝙蝠上都沒有發現。上述論文作者認為，當初的推論可能是因為採樣數不夠多、不夠廣泛的緣故。而在本次研究中，證實了蝙蝠身上存有前所未見的乙型冠狀病毒，跟新冠病毒的早期病毒株一樣，有傳染給人類的風險，因此也認為長期在（蝙蝠）洞穴工作的人們，要小心感染全新的病毒。