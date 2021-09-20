台語俗語用「生食都無夠，哪有通曝乾？」來形容生活的抓襟見肘和困難，8月一場下在高雄的豪雨，造成桃源區聯外的「明霸克露橋」被沖毀，當地的農民卻是以芒果烘乾做成「芒果乾」來解決問題。在市府農業局的協力下，將在枝頭已成熟卻運不出去的芒果，運用網路和通訊科技上架「高雄首選電商平台」，7000多筆訂單展現外界的肯定和愛心，也是極端氣候下，農業局與農民團隊合作，快速應變的能力。

芒果再好 也跨不過斷橋

桃源區採收期的金煌芒果未受農災，卻因道路中斷而無法運出，讓農民幾乎血本無歸。(圖片提供/高雄市政府農業局)

每年5到8月是金煌芒果的產期，外貌神似木瓜，碩大金黃的金煌芒果，相較起其他芒果，纖維較少、口感更嫩，每顆都是農民眼中寶貝。原本應該是趁新鮮送到各大賣場，沒想到連日不斷的暴雨狂炸，讓「明霸克露橋」於8月7日遭土石流沖毀，桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落暫成孤島，民眾出不去，貨運卡車也進不來，眼見芒果一天熟過一天，農民只能望著堆滿簍即將腐爛的芒果興嘆。

「我4、5甲地的芒果田沒被天候影響，一顆顆長得很完美卻賣不出去。」果農謝太太說：「大盤商已經把籃子送來，卻因為封路無法出貨，看著芒果在樹上成熟，一直掉，內心真的很煎熬。」桃源區發生災情時，正值當地金煌芒果採收期，桃源區冠佶農產行(馬速達鱲工坊)的張文珠，回憶起這段日子，也有同樣的心情：「月初發生災情，便橋到月底才修好，那時候大家真的都是叫苦連天。」

合作應變 讓芒果找到新出路

農業局協調當地有設備的農民協助烘乾芒果，許多高雄在地議員與立委也加入行銷行列，大家齊心協助農民度過難關。(圖片提供/高雄市政府農業局)

雖有極端氣候，但當代也有通訊與網路成熟的優勢。農業局與農民一起站在搶收第一線，在公路局全力搶通便道的同時，農業局就趕緊透過網路和Line，即時聯繫關懷農民，開啟了這次遠距合作的契機。

冠佶農產行(馬速達鱲工坊)的張文珠，有在農業局授課、協助生產創新農產品的經驗，她提出製作果醬、果醋和做果乾三種產品的主意，然而山區瓦斯與調味料運送不易，於是決定專注製作果乾，不光是烘自家農田的，左鄰右舍的芒果也都收購過來，再付工資請農民幫忙加工。「只希望能幫忙的盡量幫忙，把災害損失降到最低」張文珠說。

除了協調當地有設備的農民協助烘乾，農業局將芒果乾運送到上架的每一步，都設想周到，並盡力協調各公民營單位，讓桃源芒果乾緊急於「高雄首選電商平台」上架，預購的果乾在2週內迅速賣出超過7000包，解決了農民的燃眉之急。

冠佶農產行(馬速達鱲工坊)的張文珠平常就有生產果乾販售，這次更向周遭農民收購芒果，一齊烘乾加工。(圖片提供/冠佶農產行(馬速達鱲工坊))

災害發生後，農業局積極協助，並透過網路通訊聯絡協調，協助將果乾推廣到電商。(圖片提供/高雄市政府農業局)

謝太太家則是全家總動員，搬出製作愛玉籽的烘乾機，沒日沒夜地削切芒果、輪班烘烤，只有一座小烤箱、生產量有限的她們推出「阿福果乾」，利用FB社團預購販售，再透過電商平台推廣，讓苦心培養的芒果有了新出路。

農業局表示，極端氣候不是未來式，而是現在式。農業局除持續協助農民強化溫網室等基礎設施，也強化災時訊息傳達、提供防範建議等智慧防災措施，此次更透過網路動員的力量，讓農損減到最小，感謝熱情的民眾支持優質甜美的「在欉紅」金煌果乾。在各方努力下，目前桃源區的便道已搶通，農民也開始陸續出貨，吃一口清甜的芒果乾，溫暖和煦的滋味盡在心頭。

本文作者:李定遠