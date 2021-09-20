談到高雄的特色餐飲，步道咖啡、小綠餐酒館、半九十茶屋，馬沙里斯爵士酒館、以及今年初於美術館開幕的抱一茶屋Bowie，大概都會出現在推薦名單上，它們的空間設計各具風格，共同之處是來自設計師張孝維之手，他透過空間喚醒美感知覺，在城市各角落安靜而雋永地醞釀美好生活的樣貌。

「我從來都不是什麼真正的設計師。」戴著玳瑁膠框眼鏡、穿著大地色襯衫的室內設計師張孝維，語調溫和而堅定，氣質沈穩內斂，彷彿可與半九十茶屋的空間融為一體。他的手上沒有名片、設計公司也沒有招牌，除了自己經營的餐飲空間，也負責誠品書店、棧貳庫等設計規劃，並身兼策展人、爵士樂樂評、文化空間顧問等多重身分，他主導的設計和斜槓的工作都以貼近生活的方式，傳遞美學及文化。

「我關切的是大眾、是真正的生活。」張孝維是設計師、餐飲負責人，同時懷抱關切社會與文化的哲學家胸襟。（攝影/Cindy Lee）

自學走向設計之路

「小時候生活圈很小，可以說是孤僻，但精神層面很豐富，我喜歡聽音樂，閱讀世界各地的文學、哲學與藝術。」張孝維高中肄業，沒上過正規設計課和補習班，但大量閱讀擴展他的眼界及思想深度，從小接觸外公的樂器行、父親的爵士樂隊、大姐的咖啡館和鹽埕酒吧文化，孕育他對音樂及空間美感的品味。17歲時家裡進行裝修，不滿意設計師畫的圖，於是自學設計，沒想到第一次畫室內設計圖就受到賞識，之後更與設計師合作接案，開啟從實作中學習的設計人生。

張孝維退伍後曾北上發展，當時高雄流行辣妹泡沫紅茶店，有次在臺北開會，大家閒聊時比較起北高差異，都覺得高雄沒有文化，「如果有想法的人都到北部，高雄會剩下什麼？」第一次萌生返鄉發展的念頭，正好有位想開咖啡館的朋友找上他，因緣際會下催生出張孝維的第一間咖啡館「和平片段」（現已歇業），「當時就奠定一個想法，可以透過空間，把我覺得好的東西創造出來。」

文化是和諧舒適的「如此生活」

半九十茶屋沈穩靜謐，名稱意指在最後十哩奉上一盞茶，張孝維想獻給每個辛苦一輩子卻總認為自己不夠好的長輩，蘊藏體貼的心念。（攝影/Cindy Lee）

空間中大量留白，搭配自然材質的桌椅軟件，呈現細膩沉靜的氛圍，做為逛美術館的尾聲，提供一段沉澱、梳理與思考的時光。(攝影/陳建豪)

張孝維設計的空間都有種渾然天成的氣息，「步道」是自由不羈的歐洲文藝風、「半九十」茶屋有安穩古樸的臺灣味、流瀉爵士音符的「馬沙里斯」釀造成熟慵懶。

有人將他的設計稱為風格或文化，張孝維卻有套自己的哲學，「我不會把我的店定義為文化空間，文化從生活而來，它首先要是個生活空間。」他認為，文化不是曲高和寡的殿堂，而是生活中剛剛好、自然舒適的狀態，「把生活過成一個和諧舒服、長久而雋永、不加油添醋、不在意外界眼光的狀態，這就是我們去巴黎或京都感受到的，我們泛稱為文化的『如此生活』。」他的空間設計從行為展開，把人放在空間的核心，不刻意談論風格，注重音樂、光線、杯子與杯墊的搭配、飲用水溫度等微小細節，堆疊一種適切的舒適，一種不需刻意強調就能知覺的美好。

張孝維的文化生活論落實在高美館園區內，捏塑出淡雅舒心的「抱一茶屋」。「抱一茶屋是我在知天命之年，試圖更大範圍去服務高雄市民的一個作品。」張孝維過去經營的餐飲空間，多以沈穩色調、區域點光源營造私密的氛圍，呼應美術館的性質，抱一茶屋想打造大眾的空間，視覺通透明亮，落地玻璃灑落煦煦日光，米白、淡灰色調營造清爽感，大理石為桌、搭配藤編單椅和榻榻米長椅，利用材質連結在地人熟悉的生活記憶，並於餐廳內規劃一處展覽空間，以平易近人的茶屋為媒介，拉近藝術的距離，張孝維希望客人感受不到「設計」，但可以自然誘發對「美」的思索與感受。

「高雄應該發展出好的常民生活文化。」張孝維認為這是緩慢長久的養成，所以自己開店，尋找真正與地方的連結，「我們就是土壤，只要土壤肥沃，就會長出漂亮的東西。」他用自己的力量在城市中培養一寸又一寸的沃土，用經營百年老店的態度把每一件事做好，用一盞茶、一本書或一段音樂實踐生活美學，激起在地人心中的漣漪，並期待慢慢擴散。

本文作者:李曉萍