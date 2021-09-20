49歲武打明星趙文卓當年因袁詠儀版本的《花木蘭》廣為台灣觀眾熟知，後來他接演《霍元甲》、《風雲》、《大醉俠》、《書劍恩仇錄》等作品，奠定了地位，今年則接綜藝選秀節目《披荊斬棘的哥哥》翻紅。出道多年的他與妻子張丹露結婚15年，育有3個小孩，但其實他過去最轟動的緋聞其實是和天后梅艷芳的姊弟戀，兩人因誤會分開，差一點結為夫妻。

根據大陸媒體報導，趙文卓1994年到香港發展時和梅艷芳相識相戀，當時梅艷芳只要開演唱會，趙文卓就會現身捧場，之後一起到國外度假約會，引來狗仔追拍，戀情進而曝光，而梅艷芳已貴為天后，但趙文卓僅是剛出頭的演員，因身分、年紀差距，使兩人戀情一曝光就引來許多壓力，還有人稱趙文卓是想藉梅艷芳的提拔成名。

趙文卓曾與梅艷芳有一段情。（圖／中時資料照片）

對於外界閒言閒語，梅艷芳總懶得理會，私下為了男友不僅拋開身分約會選吃路邊攤，無論到哪都帶著男友，感情看似十分穩定，但到了1996年初兩人就傳出冷戰分手，梅艷芳不知原因心灰意冷，甚至痛心到以後不想再談戀愛，而趙文卓則否認有新歡，澄清每天除了工作拍戲就是睡覺，而分手主因有一說是男方自尊心遭傷害，但雙方都未對外說明，也成為永遠的謎團。

趙文卓和太太張丹露結婚15年。（圖／翻攝自張丹露微博）

多年趙文卓和梅艷芳和解，兩人在活動上遇到時互動依舊，梅艷芳受訪時鬆口，兩人分手其實是誤會，「如果當年極力挽救這段感情就早是趙太太」，而趙文卓則稱是梅艷芳的玩笑話，雙方各有各的生活後，2003年梅艷芳因癌症病逝，趙文卓送上花籃弔唁，並寫上「To Anita：此生至愛，一路好走」，並署名「卓」，可見兩人感人情誼。