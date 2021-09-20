無論是哪個國家的明星，都是靠著唱歌、演戲、主持節目或是廣告代言來增加收入，尤其是受到大批粉絲喜愛的明星，廣告代言的費用更是一個比一個還高。而近日韓國綜藝節目《TMI NEWS》便公開了韓星的廣告代言費，沒想到冠軍出爐，就連孔劉、宋慧喬、全智賢等多位前輩都贏不了他們。

在綜藝節目《TMI NEWS》所公開的排行榜名單中，不少大咖明星都跌破眾人眼鏡，慘跌出前3名。而受到粉絲及廠商喜愛的韓星，排行名次分別是第13名的李光洙、第12名的宋慧喬、第11名的任英雄；接著是第10名的曹正奭、第9名的丁海寅、第8名是女團Girl's Day的惠利、第7名朴敘俊、第6名則是正在服軍役的朴寶劍。

第5名是南韓足球選手孫興慜，目前效力於英超球隊「熱刺」的他，曾經在1年內拿下12個廣告代言，單項廣告每半年就有6億韓元（約新台幣1420萬元），而一年下來總廣告費用約為156億韓元（約新台幣3.6億元）。

第4名為戲劇男神孔劉，他因演出電影《屍速列車》與電視劇《鬼怪》而再度爆紅，1年就接下15個廣告代言，就連台灣廠商也曾找上他，光1年的廣告費用就超過172億韓元（約新台幣4億元）。

第3名為全智賢，近幾年雖沒有推出新戲，直到今年才有戲劇作品，但人氣依然不滅，她在巔峰時期曾1年拿下25個廣告，總共賺近約200億韓元（約新台幣4.7億元）。

第2名金秀賢，自從與全智賢一同演出《來自星星的你》後，人氣便居高不下，除了韓國的廣告代言外，大陸、泰國等海外地區也紛紛提出廣告邀約，1年的廣告費就賺近超過300億韓元（約新台幣7.1億元）。

第1名BTS防彈少年團，出道沒多久便靠著精湛的舞技及實力聞名國際，雖然他們代言的產品並不多，但每項代言費都高達50億韓元（約新台幣1.2億元），今年甚至與麥當勞合作推出「BTS MEAL」，廣告費用就有100億韓元（約新台幣2.4億元），全年總計至少約為620億韓元（約新台幣14.67億元），成為韓星中最強的吸金王。