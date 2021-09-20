信義房屋左營高鐵店店長陳麗蘭帶著分店同仁致力耕耘社區，除了公司提供的換紗窗、繪畫比賽等服務模組之外，還自行發想農曆年前扮財神爺踩街、防蚊包DIY課程等活動，甚至到社區中庭幫忙種花、澆花，每年平均辦理70至80場社區服務。她認為，當房仲不應只看眼前績效，而應將時間拉長、格局放大，成為社區的好厝邊，自然而然就會建立起人脈關係。

左營高鐵店是信義房屋15間「零碳門市」之一，除了致力於減碳計畫，社區服務也是重中之重。陳麗蘭表示，分店在商圈內約經營30棟大樓，平均每年辦理70至80場社區服務，內容除了換紗窗、協助辦理區權會、繪畫比賽等，同仁也會自行發揮創意，「因地制宜」規劃許多服務內容，例如前兩年高雄登革熱疫情嚴峻，就邀請衛生局到社區內宣導衛教觀念，同時DIY防蚊包；又如部分社區想在中庭栽種花卉，同仁就幫忙種雞蛋花，還會常常去澆花；另外，農曆年前，同仁還會扮演財神爺，到商圈內商店、社區踩街拜年，冬至時，也會送湯圓給社區管理員，甚至是轄區派出所員警。

除此之外，陳麗蘭也秉持要服務好客戶、社區，就要先照顧好家人的想法，過去每年母親節她都會親自寫卡片給同仁的媽媽，表達感謝；今年她進一步盛情邀請同仁母親一起用餐，讓同仁用自己的雙手幫媽媽洗腳、按摩，並由同仁自己製作母親節卡片，並現場朗誦內容給媽媽聽，讓每位母親都笑開懷。

陳麗蘭笑說，種種做法，看起來對業績都沒有直接貢獻，因為接觸到的社區民眾不一定立刻有買賣房屋的需求，但時間拉長來看，透過頻繁的在地服務，就能建立信任感，再勤將接觸到的人脈建檔，未來都有機會成為潛在客戶。而攤開業績表現，去年左營高鐵店就是高一區成交件數TOP1的分店。