大陸16日正式申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），曾任中山大學社科院院長的民眾黨立委張其祿表示，現在對台灣最好的情況就是，比照WTO模式大陸同時加入；今年CPTPP的輪值主席是日本，蔡政府宣稱與美、日關係很好，卻無法利用此良機推動台灣申請加入CPTPP，這顯然是蔡政府經貿談判部門的失職，更會為台灣日後的申請埋下更大危機。

張其祿18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，今年CPTPP的輪值主席是日本，而日本也早就表達期待台灣能盡速申請加入的意思，看來對台灣抱持友善的態度，理論上台灣加入應該是比較有機會的，但萬萬沒想到的是，大陸竟比台灣先提出申請，這將會是台灣能否加入最客觀的障礙。

張其祿直言，若大陸成功加入CPTPP，對台灣的衝擊會非常大，如果台灣連這麼千載難逢的良機都無法加入，那最終很可能就無法加入CPTPP了。張指出，去年11月15日包括大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東協國家等15國簽署RCEP，就已經是個警訊，然台灣運作要加入CPTPP的進度至今還很緩慢、沒到位，這其中也牽涉到了日本核食能否進口等問題，蔡政府至今都未著手處理。

對此，張其祿痛批，蔡政府宣稱與美國、日本關係很好，卻未把握此良機彌補加入CPTPP的障礙、有效推動台灣加入CPTPP，何況台灣在疫情期間還透過「外交口罩」等和世界各國保持良好關係，若無法利用這麼好的局勢加入CPTPP，蔡政府經貿談判部門確實失職。尤其明年輪值主席新加坡，恐會以更中立的態度看待台灣申請案，甚至新加坡會積極尋求與大陸合作的機會，對台灣的加入更不利。