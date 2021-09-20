新冠肺炎影響全球一年多，5月疫情在台灣大爆發，升級至三級警戒後，許多店家缺乏客源紛紛倒閉，昔日人潮眾多的西門町也出現一波倒閉潮，資深藝人曹西平就曬岀空蕩街景照，無奈表示：「這個景象非常恐怖，不知道要持續多久」。

曹西平表示昔日西門町半夜也都是人，如今竟空蕩蕩彷彿如死城，許多知名店家不是久久未復業，就是紛紛倒閉收攤，主要原因歸咎於新冠肺炎影響，導致觀光人潮銳減，不禁感嘆究竟還有誰的生意能做，但也點出癥結點：「觀光客不來我可以理解，但是當地人都不來吃這也太奇怪了，難道只有做觀光客嗎？為什麼不先鞏固本地客人」，更坦言：「這個景象非常恐怖不知道要持續多久？不知道等幾年才能恢復繁榮的景氣」。

曹西平感概沒有人潮就沒有錢潮，尤其不知道疫情還要持續幾年？西門町不知道會不會越來越糟糕，甚至整個沒落成為一片廢墟，如今倒店潮持續發酵，在這個大家都自顧不暇的時間點，只能呼籲所有人自求多福，能撐多久就撐，若撐不下去就關門打烊走人吧。

對此，網友紛紛留言：「我的童年回憶就這種沒了 這商圈佔了我人生一半以上回憶」、「西門町越來越無聊了，根本連去都不會想去」、「商圈會沒落，主因都是房租問題，疫情只是一個助力」、「原本想去西門町展店，但聽到一個月要85萬起跳，就放棄了」、「房東不缺錢，不在乎那些店家活不活得下去」。

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