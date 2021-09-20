美國智庫專家指出，美國陸軍近年來聚焦於開發極音速飛彈等多項尖端設備，但光靠硬體上的進步，並不足以完成整體組織的轉型，呼籲美國陸軍進一步發展針對未來戰爭的新作戰概念與準則，以有效對抗中國大陸和俄羅斯。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）副所長古爾（Daniel Goure）投書軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，美國陸軍正以推進軍事現代化的名義，加速研發極音速飛彈、各式遠程武器、戰術雷射、整合式目視增強系統（IVAS）等尖端設備，但這只不過是讓相關單位獲得「新玩具」，卻不清楚要如何用它們打贏下一場戰爭。

古爾強調，在第二次世界大戰剛爆發時，法國擁有比德國更優秀的戰機和戰車，但由於不知道該怎麼進行機械化作戰，最後遭到採取空地聯合作戰的德軍擊潰，可見制定能夠擊敗對手的作戰方式，比專注於研發先進裝備更重要。

雖然美國陸軍近期持續強調多領域作戰（Multi-Domain Operations，MDO），但古爾認為其還不能被稱為作戰概念，因為MDO的內容還不夠確實，且無論在歐陸或太平洋區域，有效執行該類型作戰所需的情監偵（ISR）和通信、後勤等能力都仍不足。

古爾強調，美國陸軍最需要的，是制定變革性的戰區規模、高層次作戰概念，用於推進該軍種整體的現代化，以對抗擁有同等級裝備，且具備靠近戰場、能選擇發動軍事行動時機和地點等優勢的對手。