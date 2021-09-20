中秋連假過後，各國高中即將陸續展開BNT（BioNTech）輝瑞新冠疫苗的校園施打作業，營養師建議，這幾天孩子的飲食最好盡量保持清淡，燒烤類食物適可而止，海鮮、蛋類、堅果等容易引發過敏反應的食材，也應視個人狀況避免為宜。

●打疫苗前做到「三不」 有助降低副作用

施打疫苗前，最好能維持正常作息。不過這次適逢連假，許多孩子可能晚睡、飲食不正常。營養師李婉萍指出，想要降低施打疫苗後的副作用，不要吃油炸物、不要喝含糖飲料、不要太晚睡或熬夜的「三不」作息很重要。

除了油炸物之外，中秋假期常會吃到的燒烤類及高油高糖的月餅也要忌口，這些都是容易誘發或提升身體發炎反應的引爆點。

(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●減少出入公共場所 先暫緩高強度運動訓練

由於新冠疫苗最常顯現的副作用就是注射部位紅腫、手臂痠痛，因此建議孩子這幾天盡量暫停高強度的運動訓練，以免肌群受傷反讓痠痛加劇。除此之外，避免出入公共場所、不要吃生冷食物，要吃全熟並且新鮮的食材，以免腸胃不舒服，為施打疫苗添加不必要的變數。