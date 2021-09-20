有些人天生很做自己，不在乎世人眼光，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天秤座、天蠍座的人熱愛追求自由，行事風格隨心所欲，非常有個性，總給人特立獨行的印象，但要注意別因性格太固執而誤事。

▍1.水瓶座

水瓶座是一個思想獨立、與眾不同的人，他們不願隨波逐流過活，也不屑巴結別人，唯一在乎的只有自己，總是想做什麼就做什麼，即使不被他人理解，他們也很享受一個人的獨處時光。水瓶座的人比較特立獨行，有著與生俱來的傲氣，在不熟悉的人面前常常放不開，所以很少主動接近他人，對他們來說，有時候一個人反而更自在，能隨興做自己。

▍2.天秤座

天秤座的人個性放浪不羈，追求自由自在的生活，無法忍受任何約束，尤其在年輕的時候，他們自尊心超強，總喜歡自己掌控一切，不受任何人控制，即使結婚也無法管住他們，因此天秤座不宜早婚，否則感情和婚姻都會成為束縛。雖然跟他們談戀愛會比較辛苦，但隨著年紀漸長，他們的性格會沉穩很多，開始懂得承擔家庭責任，此時才適合踏入婚姻。

▍3.天蠍座

天蠍座的人性格開朗，崇尚快樂的生活，即使有煩惱，他們也會快速消化並調整心態，不會把負面情緒帶給身邊的人，總是活得非常灑脫自在。天蠍座屬於目標明確的人，自尊心和企圖心非常強，他們會使出全力去爭取自己想要的東西，在打拚的過程中，他們不喜歡別人指手畫腳，因此從不接受別人的建議，即使撞牆無數次也不回頭。