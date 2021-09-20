美國海軍貝瑞號（USS Barry，DDG 52）導彈驅逐艦17日航行通過台灣海峽，大陸軍方與媒體一片譴責之聲，共軍東部戰區宣稱派出軍艦全程跟監警戒，北京智庫南海戰略態勢感知則發布消息稱，對美艦跟監警戒的是一艘052D型導彈驅逐艦，從衛星圖像看，052D位置在美艦東南方、靠近台灣一側，陸媒強調，這是「中國海軍驅逐艦橫在美艦和台灣島之間」。

位於北京的大陸智庫南海戰略態勢感知則在微博發布消息稱，美海軍貝瑞號自北向南穿越台灣海峽，這是2021年美軍第9次穿越台海。在行動期間Planet衛星影像在美艦東南、靠近台灣島一側的海域發現一艘中國海軍052D型驅逐艦，正在跟蹤警戒。

大陸智庫南海戰略態勢感知在社群網站發布消息稱，美艦自北向南穿越台灣海峽期間，Planet衛星影像在其東南方靠近台灣島一側的海域上發現一艘中國海軍052D型驅逐艦，正在跟蹤警戒。衛星照的位置依附圖約在台灣海峽北端入口處。（圖／SCSPI)

依據南海戰略態勢感知提供的圖片顯示，052D在貝瑞號東南側執行監控任務，陸媒《環球網》指出，這是「中國海軍驅逐艦橫在美艦和台灣島之間」。不過依這張Planet衛星圖片上標明的位置顯示，拍攝點在台灣海峽北端，美軍與共軍2艘軍艦剛要進入海峽，難以判定052D是否因此航行在台海中線以東的航道上。由於美艦一向在航行台海時會沿著海峽中線東側航道行進，如果052D航行在美艦東南方，應該也會進入海峽中線東側道。若依共軍東部戰區稱對美艦「全程跟監」，052D應是全程航行在海峽中線東側，亦即中線靠台灣一側。

美國柏克級神盾驅逐艦貝瑞號17日穿行台灣海峽，美軍第7艦隊亦宣佈這是依國際法，例行性地通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，及美軍能在國際法允許下於任何地方飛行、航行與執行任務。這也是美方今年第9度派遣軍艦航行台灣海峽。

美艦貝瑞號航行台海期間，共軍東部戰區除了全程跟監警戒外，還出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣島西南海空域實施實戰化演練。圖為貝瑞號驅逐艦成員。（圖／美國海軍）

中共解放軍東部戰區發言人施毅18日就此表示，解放軍針對航行台海的美艦全程跟監警戒，並在當天於台灣西南海域派遣機艦進行實戰化演練，「未來將根據需要常態組織」。

多家陸媒也對美軍行動發布態度強硬的譴責，《央視網》評論表示，美艦過航臺灣海峽並公開炒作。共軍東部戰區除了全程跟監警戒外，還出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台灣島西南海空域實施實戰化演練，出了明確信號：對於外部勢力任何時候的任何挑釁行為，解放軍都能第一時間採取反制行動，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。任何膽敢在台海挑釁者，解放軍都將予以痛擊！