資深媒體人許聖梅擔任娛樂記者多年，見多識廣，深知不少八卦，她近日上節目談到演藝圈最有名的控制狂媽媽，就忍不住分享起資深女星林小樓的故事。她說稱林小樓當年因在電影《新桃太郎》反串演出爆紅，紅極一時，每天都有人捧著大筆現金請她拍戲，最後卻被媽媽怎樣都還不完的千萬賭債拖累，多年來賺的錢全都打水漂一場空！

許聖梅日前在《超級研究室》提到童星出身的林小樓，在30、40年前紅極一時，每天都有人捧著大筆現金請她拍戲，但也可能因此讓她家人覺得錢很好賺，尤其她的媽媽又沉迷賭博，「你知道童星是這樣，她賺的錢都是媽媽在收，然後媽媽一定有她的印章或存摺，媽媽可以用林小樓名字去開各種本票之類的，所以外面已經（賭債）欠到不知道到天荒地老。」

隨著賭債越欠越多，讓每天在拍戲現場被追債的林小樓，有一天終於受不了問媽媽：「妳為什麼要這樣？我拍戲所有的錢妳都拿走。」豈料她卻獲得母親理所當然的回答：「我為什麼不能這樣？妳是我女兒。」令林小樓心寒到幾度欲斷絕母女關係，但最終都因放不下親情作罷。

「甚至林小樓曾經被綁架，那個悲慘的故事。」許聖梅口中這個悲慘故事，據悉為林小樓曾因母親的高額債務慘遭3名歹徒綁架，還強逼她拍下不雅照。許聖梅過去與林小樓上節目，曾問對方「妳這樣不是一場空嗎？妳賺了幾千萬都打水漂。」但孝順的林小樓早已看開，回應許聖梅「沒關係啦」。

許聖梅更爆料這段故事的結果，那就是林小樓的母親後來中風躺在床上，依然賭性堅強繼續打牌，「有一次聽說牌掉到地上之後，本來自摸的，最後還賠了錢，她媽媽終於認清不能再賭！」